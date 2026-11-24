‏‏Văn hóa: Sợi dây kết nối những giá trị của tuổi vàng‏

‏Trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều mang theo những giá trị văn hóa được bồi đắp từ gia đình, quê hương và môi trường sống. Qua năm tháng, những giá trị ấy dần in sâu vào ký ức, nếp nghĩ và cách mỗi người cảm nhận cuộc sống, trở thành một phần của bản sắc riêng. Với người cao tuổi, văn hóa còn là sợi dây gắn kết họ với cộng đồng, là vốn sống quý giá để chia sẻ, trao truyền cho thế hệ sau. Được tiếp tục sống với những giá trị thân thuộc, đồng thời có cơ hội đóng góp và lan tỏa vốn sống của mình cũng giúp người cao tuổi tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và vai trò trong cuộc sống.‏

‏Bởi vậy, khi bước vào một môi trường sống mới, việc được tiếp tục gắn bó với những điều thân thuộc có ý nghĩa quan trọng, giúp người cao tuổi duy trì cảm giác gần gũi, an tâm và không đánh mất những giá trị làm nên bản sắc riêng.

‏‏Thấu hiểu điều đó, Phương Đông Asahi chú trọng xây dựng môi trường sống kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng đời sống văn hóa, tinh thần. Đặc biệt, trong một mô hình ‏dưỡng lão‏‏ ‏ chuẩn Nhật Bản, những phong tục, nếp sống và giá trị văn hóa Việt vẫn được trân trọng và gìn giữ, để người cao tuổi được tận hưởng chất lượng chăm sóc hiện đại mà không xa rời những điều thân thuộc.‏

‏Đưa hồn Việt vào đời sống cư dân qua những trải nghiệm văn hóa giàu bản sắc‏

‏Tại Phương Đông Asahi, những nét đẹp văn hóa được gìn giữ và tiếp nối thông qua các hoạt động trải nghiệm xuyên suốt, gắn với những dịp lễ truyền thống và dấu mốc quan trọng của đất nước. Mỗi chương trình đều mở ra cơ hội để cư dân trực tiếp tham gia, cùng nhau ôn lại ký ức và cùng gìn giữ những nét đẹp văn hóa Việt trong đời sống cộng đồng.

‏Tết Nguyên đán, không gian Phương Đông Asahi rộn ràng với các hoạt động đón xuân như gói bánh chưng, xin chữ ông đồ, mặc áo dài chụp ảnh hay du xuân,... Chia sẻ về những ngày Tết tại Phương Đông Asahi, bà Trương Chí Đức - cư dân Dưỡng lão cho biết: ‏‏"Dù không đón Tết ở nhà như mọi năm, nhưng ở đây, tôi vẫn cảm nhận được không khí rất ấm áp. Có các ông bà cùng nhau tham gia hoạt động, trò chuyện, chúc Tết và chia sẻ niềm vui. Với tôi, đó vẫn là một cái Tết thật vui và nhiều ý nghĩa."‏

‏Đến Trung thu, những hoạt động như làm đèn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa truyền thống lại đưa cư dân trở về với ký ức về một mùa trăng đoàn viên. Trong khi đó, các chương trình hưởng ứng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 hay Quốc khánh 2/9 tạo cơ hội để người cao tuổi cùng hướng về quê hương, đất nước và chia sẻ những câu chuyện gắn với từng giai đoạn cuộc đời.

‏Không giới hạn trong khuôn viên, những chuyến tham quan bảo tàng, di tích và các hoạt động khám phá di sản còn giúp cư dân tiếp tục ôn lại lịch sử, văn hóa, mở rộng trải nghiệm và duy trì sự kết nối với đời sống xã hội bên ngoài.‏

‏Đặc biệt, các hoạt động giao lưu giữa nhiều thế hệ tạo nên không gian để người cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm, kể lại những câu chuyện cuộc đời và truyền tải các giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ. Qua những cuộc trò chuyện tự nhiên, khoảng cách thế hệ được thu hẹp, sự thấu hiểu được bồi đắp và những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền.

‏Rộng hơn, văn hóa không chỉ hiện diện qua những dịp Tết, lễ hội hay hoạt động tái hiện phong tục truyền thống. Với mỗi người cao tuổi, văn hóa còn nằm trong nếp sinh hoạt, thói quen, suy nghĩ và những ký ức đã được bồi đắp qua cả một đời người. Vì vậy, khi bước vào một môi trường sống mới, mỗi cư dân cần được tôn trọng những giá trị riêng đã gắn bó với mình. Thấu hiểu và trân trọng những điều đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người cũng là cách Phương Đông Asahi giúp cư dân gìn giữ văn hóa bản sắc riêng, hòa nhập với môi trường sống mới.‏

‏Văn hóa tại Phương Đông Asahi: Nơi người cao tuổi tiếp tục kết nối và trao đi những giá trị tốt đẹp‏

‏Nếu những ngày lễ truyền thống mang đến cơ hội tìm về bản sắc văn hóa thì hoạt động câu lạc bộ lại mở ra không gian để cư dân duy trì sở thích, phát huy khả năng và xây dựng những mối quan hệ mới. Người yêu âm nhạc có thể tham gia các buổi văn nghệ, giao lưu ca hát, người yêu thích sáng tạo được thử sức với các hoạt động thủ công, nghệ thuật. Trong khi đó, những chương trình vận động, trò chơi trí tuệ và sinh hoạt tập thể tạo điều kiện để rèn luyện sự linh hoạt, khả năng quan sát, tư duy và phản xạ.

‏Với bà Trần Thị Thái - Việt kiều Pháp, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đều là khoảng thời gian đáng mong đợi. "‏‏Tôi rất thích những buổi chung vì được gặp gỡ, trò chuyện và tham gia nhiều hoạt động cùng các ông bà khác. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, tôi càng trân trọng những dịp được giao lưu, kết nối và cảm nhận sự gần gũi, ấm áp trong một cộng đồng thân tình như thế này"‏‏, bà Thái chia sẻ.

‏‏Quan trọng hơn, chính sự tham gia của mỗi cư dân đã góp phần làm nên đời sống văn hóa tại Phương Đông Asahi. Mỗi người mang đến đây một sở thích, một thế mạnh và những trải nghiệm riêng. Từ đó, các hoạt động chung không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành dịp để mọi người cùng chia sẻ, đóng góp và tạo nên những giá trị chung.‏

‏Trên nền tảng mô hình dưỡng lão chuẩn Nhật Bản, Phương Đông Asahi hướng đến xây dựng một môi trường sống hiện đại, chỉn chu nhưng vẫn gần gũi với nếp sống và bản sắc văn hóa Việt. Ở đó, những giá trị truyền thống được kế thừa, làm giàu qua các hoạt động và dần hình thành một đời sống văn hóa mới mang dấu ấn riêng của người cao tuổi nơi đây.

‏‏Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, câu chuyện tại Phương Đông Asahi cho thấy việc gìn giữ văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị đã có, mà còn là tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục gắn bó trong đời sống hôm nay. Khi những giá trị văn hóa được hiện diện trong đời sống thường ngày, khi mỗi người vẫn có cơ hội thể hiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, tuổi vàng sẽ không chỉ là miền ký ức để nhìn lại, mà còn là hành trình tiếp tục viết nên những câu chuyện ý nghĩa.‏

‏Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi‏

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