Sáng 10/8, khu vực Hồ Gươm rộn ràng với sự kiện "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" do Công an TP Hà Nội tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 3.000 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị cùng quần chúng nhân dân Thủ đô, hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng, cùng nhiều màn trình diễn đặc sắc khiến bầu không khí sôi động chưa từng có.

Một trong những điểm nhấn được khán giả đặc biệt chú ý là phần diễn tập tình huống giả định: Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng chạy xe máy "kẹp" 3, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng tốc độ cao và mang theo hung khí.

Nổi bật giữa nhóm "đối tượng" là một "nữ quái xế" cao ráo, xinh đẹp, phong cách "chất lừ". Khả năng nhập vai quá tự nhiên khiến nhiều người tưởng đây là diễn viên chuyên nghiệp hay "chị đại" ngoài đời thật. Chỉ ít phút sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "truy lùng" và phát hiện danh tính. Tưởng là "girl phố" thứ thiệt, ai ngờ cô gái gây bão lại chính là thiếu tá CSGT Lê Mai Ly - gương mặt nổi bật của Công an quận Thanh Xuân (cũ).

Sau sự kiện sáng 10/8, nữ thiếu tá liền có bài đăng gồm hình ảnh của mình trong vai một "girl phố" kèm dòng caption hóm hỉnh, thu hút lượng tương tác cực lớn.

Bài đăng hóm hỉnh của nữ thiếu tá nhận về lượng tương tác "khủng".

Thiếu tá Lê Mai Ly (phải) trong tạo hình "girl phố" sáng 10/8.

Thiếu tá Lê Mai Ly khi tham gia công tác của ngành Công an.

Thiếu tá Lê Mai Ly sinh năm 1988 tại Thanh Hóa, hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội). Từng tốt nghiệp khoa Giao thông, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân trước khi chính thức nhận công tác, đến nay thiếu tá đã có nhiều năm gắn bó với ngành. Xuất thân từ gia đình có bố và anh trai cũng trong lực lượng công an, cô sớm được định hướng theo nghề từ nhỏ. Hiện nữ thiếu tá đang có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con gái xinh xắn.

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, Lê Mai Ly còn sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và gu thời trang đa dạng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường rạng rỡ, phong cách từ thanh lịch, năng động đến cá tính, khiến bạn bè và cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.

Màn nhập vai "nữ quái xế" tại Hồ Gươm sáng nay đã trở thành điểm nhấn thú vị của chương trình, đồng thời khiến cái tên Lê Mai Ly trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

(Tổng hợp)