Giọng hát trẻ Lê Minh Ngọc đưa thính phòng đến gần khán giả hơn qua series “Hát về Hà Nội”

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), ca sĩ Lê Minh Ngọc chính thức ra mắt series “Hát về Hà Nội”, khởi đầu bằng MV Bài ca hy vọng – một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Văn Ký. Đây không chỉ là món quà tri ân Hà Nội, mà còn là lời nhắn gửi của nữ ca sĩ về niềm tin và hy vọng trong những ngày cả nước hướng về miền Trung đang chịu thiên tai.

Đúng ngày 10/10, Lê Minh Ngọc giới thiệu đến khán giả series “Lê Minh Ngọc hát về Hà Nội” – dự án âm nhạc được cô ấp ủ từ lâu. Với cô, Hà Nội là quê hương thứ hai, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và mở ra hành trình nghệ thuật. Thông qua series, nữ ca sĩ mong muốn “góp thêm một tiếng nói ngợi ca, lan tỏa tình yêu dành cho Hà Nội”.

Series bao gồm những ca khúc chính ca và thính phòng kinh điển – những tác phẩm đã trở thành tài sản tinh thần của dân tộc. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ bắt gặp một Hà Nội lãng mạn, dung dị qua những giai điệu sâu lắng, chan chứa ký ức.

“Series hát về Hà Nội không chỉ là lời ca tri ân Thủ đô, mà còn là hành trình tôn vinh những giá trị vượt thời gian của âm nhạc Việt Nam” – Lê Minh Ngọc chia sẻ.

Mở đầu series là MV Bài ca hy vọng, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Văn Ký. Ban đầu, ca sĩ dự định chọn ca khúc khác để phát hành, nhưng sau khi chứng kiến cảnh người dân nhiều tỉnh thành oằn mình chống lũ, cô quyết định thay đổi.

“Tôi chọn Bài ca hy vọng như lời nguyện cầu và chia sẻ đến những mảnh đất đang chịu tổn thất. Dù ở thời điểm nào, tinh thần người Việt vẫn luôn kiên cường, và hy vọng sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường” – Lê Minh Ngọc nói.

MV được thực hiện cùng ê-kíp Linh Nguyễn, ghi hình tại các địa danh biểu tượng của Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long… trong tiết trời thu vàng rực rỡ. Hình ảnh nữ ca sĩ trong tà áo dài lụa nền nã giữa khung cảnh Thủ đô cổ kính gợi nên vẻ đẹp thanh lịch, đậm chất Tràng An.

Ở phần thể hiện ca khúc, Lê Minh Ngọc không chọn cách “an toàn” mà làm mới bài hát theo cảm xúc riêng. Giọng hát vang, sáng, ngọt ngào của cô hòa cùng tinh thần thiết tha và hùng tráng của nhạc phẩm, mang đến cảm xúc tươi sáng và trẻ trung hơn cho một ca khúc đã sống cùng nhiều thế hệ.

Trước Bài ca hy vọng, Lê Minh Ngọc từng gây chú ý khi tham gia phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” – dự án do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ở vai trò diễn viên kiêm ca sĩ chính, cô thể hiện loạt ca khúc thính phòng với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy khí chất.

Từ một giọng ca dân gian từng đoạt Quán quân Sao Mai 2022, Lê Minh Ngọc chuyển mình mạnh mẽ sang dòng nhạc thính phòng – chính ca và nhanh chóng khẳng định bản lĩnh. Cô sở hữu chất giọng được giới chuyên môn đánh giá “vang, sáng, có chiều sâu kỹ thuật, lại vẫn giữ được sự mềm mại, nữ tính của người hát dân gian”.

Giải Nhất Cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc 2023 là minh chứng rõ nhất cho tài năng của cô. Gần đây, Lê Minh Ngọc còn góp mặt trong Lễ Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Sau MV mở màn, series Hát về Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt các ca khúc: Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Cảm xúc tháng Mười (Nguyễn Thành – Tạ Hữu Yên), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp)…

Mỗi ca khúc được lựa chọn như một dấu mốc – từ hào khí chiến đấu, khát vọng hòa bình đến những xúc cảm đời thường hôm nay. Tất cả cùng vẽ nên bức tranh về một Hà Nội anh dũng, kiêu hãnh mà lãng mạn, trong lòng Lê Minh Ngọc cũng như trong ký ức của mỗi người dân đất Việt.

“Tôi chỉ mong khi khán giả nghe những ca khúc ấy, họ thấy lại một phần Hà Nội thân thương của mình – dù là trong khói lửa hay trong những chiều thu bình yên” – nữ ca sĩ chia sẻ.