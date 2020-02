Giọng hát của Thu Minh gây choáng đến mức vừa cất lên đã làm đổ ly nước

Tối 14/2, Thu Minh chính thức ra mắt MV Love You In Silence – một sáng tác do nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long cùng chắp bút. Ca khúc này từng được nữ ca sĩ trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, Love You In Silence chưa có bản audio chính thức nhưng với chất giọng nội lực đầy cảm xúc của Thu Minh, ca khúc nhận được rất nhiều sự chú ý.

Sau đó, fan hâm mộ Thu Minh liên tục bình luận và mong nữ ca sĩ sớm ra mắt bản audio chính thức. Bản thân nữ ca sĩ cũng tiến hành thực hiện MV để dành tặng fan như một món quà khép lại năm 2019. Tuy nhiên, vì một số lí do, ca khúc này đã được dời đến tận Valentine 2020 và bỗng dưng khá hợp lý. Trong MV vừa ra mắt, khán giả đặc biệt chú ý đến tình tiết Thu Minh cất giọng hát khủng làm đổ cả ly nước.

Thu Minh tung MV Love You In Silence.

Thu Minh chia sẻ rằng nếu Valentine năm nay các ca sĩ trẻ đàn em đều ra mắt các ca khúc tình yêu đôi lứa đẹp đẽ, hạnh phúc thì cô sẽ là người duy nhất dành tặng món quà này cho những trái tim cô đơn, độc thân hoặc yêu đơn phương trong thời điểm này. Và thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm là: F.A chưa chắc là buồn nhất đâu, chúng ta yêu theo bất cứ kiểu gì hay đơn phương bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng có cách "tận hưởng hạnh phúc" rất riêng mà không cần đến người thứ 2.

MV của ca khúc kể về câu chuyện của một cô ca sĩ xinh đẹp đem lòng yêu anh chàng producer trong phòng thu sau nhiều lần làm việc với nhau. Bản thân anh chàng này có những cử chỉ chăm sóc, quan tâm khiến cô ca sĩ ngộ nhận là anh cũng có tình cảm với mình.

Quản lý (Duy Khánh đóng) nhanh chóng nhận ra tình cảm đó và nhiệt tình "đẩy thuyền" nhưng cuối cùng, cô ca sĩ phát hiện chàng producer mà mình thầm thương trộm nhớ đã có người yêu. Khoảnh khắc chiếc ly mà anh chàng kia vẫn thường dùng để mang nước đến cho Thu Minh bị đổ cũng là lúc cô nhận ra tình cảm của bản thân vĩnh viễn không thể gửi đi. Đây cũng là đoạn cao trào của giọng hát Thu Minh nên nhiều khán giả khi xem đã ồ lên kinh ngạc tự hỏi có phải giọng Thu Minh đã khủng đến mức có thể làm đổ ly nước.

Không muốn phá hoại tình cảm của người khác, cô đành chôn chặt tình cảm đó trong lòng và thể hiện những giai điệu da diết như một lời nhắn nhủ, rằng cô sẽ giữ tình cảm dành cho anh trong tim và yêu anh trong lặng thầm.