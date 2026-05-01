Giới trẻ lên kế hoạch nghỉ lễ: ‘Ôm laptop chạy deadline’, du lịch bụi một mình

Du lịch để làm mới tinh thần

Với quỹ thời gian nghỉ lễ không quá dài, nhiều bạn trẻ ưu tiên những chuyến đi gần, thuận tiện di chuyển thay vì các hành trình xa tốn kém thời gian và chi phí. Xu hướng du lịch ngắn ngày , hòa mình vào thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng nhờ sự linh hoạt và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bạn Thanh Huyền (23 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) cho biết đã chủ động nghỉ lễ sớm để tránh tình trạng đông đúc và lựa chọn một homestay gần núi ở ngoại thành.

“Những dịp lễ thường rất đông, đi đâu cũng chen chúc nên mình chọn đi sớm hơn vài ngày. Mình muốn tìm một nơi gần thiên nhiên, có cây cối, không khí trong lành để thực sự được thư giãn”, Huyền chia sẻ.

Thanh Huyền chọn đọc sách và hòa mình vào không gian du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: NVCC

Huyền cho biết chuyến đi lần này không đặt nặng việc check-in hay ghé thăm nhiều địa điểm. Thay vào đó, cô muốn dành thời gian đọc sách, đi dạo và tạm rời xa điện thoại để cân bằng lại nhịp sống. Với cô, một kỳ nghỉ đúng nghĩa đôi khi chỉ đơn giản là được sống chậm lại giữa không gian yên bình.

Bên cạnh những chuyến đi cùng gia đình hay bạn bè, nhiều bạn trẻ lại lựa chọn các trải nghiệm mang tính cá nhân hơn. Thu Trang (25 tuổi, phường Việt Hưng, Hà Nội) đã đặt vé vào Huế cho chuyến solo trip đầu tiên trong năm.

Từng nhiều lần nghĩ đến việc du lịch một mình nhưng còn e ngại, Trang quyết định tận dụng kỳ nghỉ này để bước ra khỏi vùng an toàn sau quãng thời gian dài bận rộn với công việc.

“Đây là khoảng nghỉ hiếm hoi trong nửa đầu năm nên mình muốn tận dụng để thử thách bản thân bằng một chuyến đi một mình. Vì qua đó, mình có thể tự quyết định lịch trình, gặp gỡ người mới, sống chậm lại và lắng nghe bản thân nhiều hơn”, Trang nói.

Theo Trang, 4 ngày nghỉ là khoảng thời gian khá lý tưởng cho một chuyến du lịch bụi, vừa đủ để khám phá một thành phố mới mà không quá gấp gáp. Cô dự định dành thời gian tham quan các di tích, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của Huế. Với Trang, những chuyến đi như vậy không chỉ để nghỉ ngơi mà còn giúp mở rộng góc nhìn và làm mới tinh thần sau thời gian dài tất bật.

Tranh thủ "chạy deadline" xuyên lễ

Bên cạnh những bạn trẻ lựa chọn xê dịch, không ít người lại quyết định “ôm laptop chạy deadline” xuyên kỳ nghỉ. Hà Vy (21 tuổi, phường Kon Tum, Quảng Ngãi), hiện làm freelancer trong lĩnh vực truyền thông, là một trong số đó.

Do đặc thù vừa học tập vừa nhận các công việc bên ngoài, Vy ở nhà làm việc trong suốt kỳ nghỉ thay vì tham gia các hoạt động vui chơi. Những ngày nghỉ dài trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để cô tập trung xử lý công việc mà không bị gián đoạn bởi lịch học trên lớp hay những đầu việc cá nhân thường ngày.

Tranh thủ làm việc trong dịp lễ, Vy muốn chủ động sắp xếp tiến độ, tránh dồn việc vào những tuần học tiếp theo. Nhờ vậy, sau kỳ nghỉ, cô có thể quay lại guồng học tập với tâm thế nhẹ nhàng và bớt áp lực hơn.

Hà Vy thường tới các quán cà phê gần nhà để làm việc trong dịp lễ này. Ảnh: NVCC

“Bình thường mình phải cân bằng giữa việc học và công việc nên khá bận và mệt mỏi. Nghỉ lễ là lúc mình có nhiều thời gian hơn để hoàn thành các đầu việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và đỡ áp lực hơn sau đó”, Vy chia sẻ.

Dù dành phần lớn thời gian cho công việc, cô bạn vẫn cố gắng giữ nhịp sinh hoạt thoải mái bằng cách nghỉ ngơi xen kẽ, dành thời gian cho gia đình và tự thưởng cho bản thân những khoảng thư giãn nhỏ trong ngày. Theo cô, kỳ nghỉ không nhất thiết phải gắn với những chuyến đi xa hay lịch trình dày đặc.

“Mình nghĩ không nhất thiết phải đi đâu xa mới là tận hưởng kỳ nghỉ. Với mình, được chủ động thời gian, hoàn thành mục tiêu cá nhân rồi dành chút thời gian ở bên gia đình cũng đã là một kỳ nghỉ ý nghĩa”, Hà Vy cho hay.