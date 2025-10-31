Sáng nay (31/10), khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và lan sang một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Nhiều khu vực trong vùng đã xuất hiện mưa, trong khi tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc đạt cấp 6.

Trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường và mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó lan tới Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, riêng vùng ven biển đạt cấp 3. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; trời trở lạnh, riêng vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mưa, trời lạnh, nhiệt độ dao động 19–21°C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao từ 1,5–2,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao từ 2,0–4,0m, gây biển động mạnh.

Về nhiệt độ, trong ngày và đêm 31/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi dưới 17°C; nhiệt độ trung bình khoảng 21–23°C, vùng núi dưới 20°C.

Sang ngày và đêm 01/11, nhiệt độ duy trì ở mức tương tự, trung bình 20–22°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi dự báo sẽ có mưa to, cục bộ mưa rất to kèm theo dông. Mưa dông có thể kéo theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho nông nghiệp, đổ gãy cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài có thể dẫn đến ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của tàu thuyền và ngư dân. Cùng với đó, thời tiết lạnh về đêm có thể tác động đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)