Giờ đi Huế chơi gọi được cả xích lô bằng Grab

Dịch vụ xích lô truyền thống, "lên đời" công nghệ

Grab Xích Lô sử dụng phương tiện đặc trưng của Huế, được trang trí theo nhận diện thương hiệu và đảm bảo chất lượng dịch vụ thống nhất với các loại hình di chuyển khác trên ứng dụng. Hành khách có thể đặt chuyến qua app Grab để tham quan khu vực kinh thành và nội thành Huế một cách an toàn, tiện lợi.

Trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi chuyến chở tối đa 1 hành khách, thời lượng lộ trình ban đầu 60 phút (có thể kéo dài theo yêu cầu). Điểm đón/trả gồm 4 vị trí trong Đại Nội (Cửa Hiển Nhơn, Bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, Bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, Bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng) và 1 điểm tại Bến thuyền Tòa Khâm.

Các bác tài là những người có kinh nghiệm lâu năm, đã hoàn thành chương trình đào tạo của Grab, đồng thời được hỗ trợ làm quen nền tảng số để phục vụ cả khách du lịch lẫn người dân địa phương.

Góc nhìn từ chính quyền và doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, nhận định:

"Việc Grab triển khai Grab Xích Lô vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch. Đây là hình ảnh quen thuộc của Huế, nay được kết hợp yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ và thanh toán, đồng thời tạo sinh kế mới cho người đạp xích lô theo hướng hiện đại."

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam, chia sẻ:

"Huế là nơi duy nhất hiện nay Grab vận hành dịch vụ này. Chúng tôi muốn bổ sung một dịch vụ "đo ni đóng giày" cho thị trường, đồng thời mang đến cơ hội thu nhập theo hướng chuyển đổi số cho lao động địa phương."

Không chỉ là di chuyển

S song song với Grab Xích Lô, Grab giới thiệu gói ưu đãi Du hí Huế thương để người dùng dễ dàng đặt dịch vụ di chuyển, ăn uống và mua đặc sản Huế với chi phí hợp lý.

Thỏa thuận hợp tác ký từ tháng 2/2025 đã mở đường cho nhiều sáng kiến chung, như:

4/2025: Giải thưởng "Quán Trứ danh xứ Huế" cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương.

7/2025: Sáng kiến "Grab Chị Em" cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tạo cơ hội thu nhập linh hoạt cho lao động nữ.

Sau thử nghiệm, Grab dự kiến phối hợp với chính quyền để mở rộng điểm đón/trả, tăng lựa chọn cho khách và tối ưu trải nghiệm tham quan.

Grab tại Đông Nam Á

Grab là siêu ứng dụng hoạt động tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia, cung cấp dịch vụ giao nhận, di chuyển và tài chính kỹ thuật số. Tại Việt Nam, Grab tiếp tục hướng đến 3 mục tiêu: hiệu quả tài chính cho cổ đông, tác động xã hội tích cực và giảm thiểu tác động môi trường.