Gil Lê phẫu thuật thẩm mỹ?

Mới đây, Xoài Non chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu Gil Lê trong chuyến du lịch nước ngoài. Vẫn như mọi lần, cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn spotlight với visual nổi bật cùng những khoảnh khắc tình bể bình. Tuy nhiên bên cạnh phản ứng "quắn quéo" vì độ đáng yêu, nhiều cư dân mạng lại không khỏi chú ý đến diện mạo có phần lạ lẫm của Gil Lê trong loạt ảnh mới.

Cụ thể, trong khung hình selfie cùng Xoài Non, phần sống mũi của Gil Lê bỗng trở thành tâm điểm bàn tán. Chiếc mũi cao thẳng, thậm chí hơi thiếu tự nhiên khiến không ít netizen nghi ngờ liệu Gil Lê có vừa can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Dưới phần bình luận, nhiều người đặt câu hỏi: "Mũi Gil Lê làm hay do makeup vậy?", "Ủa sao nhìn mũi khác vậy?", "Có sửa mũi không đấy?"...

Gil Lê bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vì chiếc mũi khang khác của mình

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng sự thay đổi có thể đến từ lớp makeup hay đơn giản chỉ là góc chụp, ánh sáng và chỉnh sửa ảnh. Trên thực tế, Gil Lê từ lâu đã nổi tiếng với ngoại hình đẹp chuẩn idol, đường nét khuôn mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút không cần bàn cãi. Dù có can thiệp hay không thì nhan sắc hiện tại của Gil Lê vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là về sự trẻ trung và phong độ "cây visual" đúng chuẩn.

Nhiều người cho rằng có thể trang điểm hoặc ảnh chỉnh sửa khiến mũi của Gil Lê thẳng tắp đến lạ

Gil Lê sinh năm 1991, bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 2011 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc X5. Kể từ khi debut, Gil Lê đã gây chú ý với visual cá tính và phong cách tomboy độc đáo. Và theo thời gian, visual của Gil Lê ngày càng thăng hạng khiến ai cũng phải mê mệt. Trong mỗi lần xuất hiện trước khán giả, Gil Lê luôn ghi điểm bởi ngoại hình sáng bừng, ngũ quan hài hòa, nổi bật nét đẹp phi giới tính và gu ăn mặc thời thượng.

Không chỉ khán giả mà nhiều đồng nghiệp cũng dành lời khen có cánh cho nhan sắc xịn mịn của Gil Lê. Trong một chương trình, khi Thanh Duy nhận xét về Gil Lê sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần thì MC Lại Văn Sâm cũng bày tỏ sự đồng tình. MC Lại Văn Sâm thừa nhận: "Thanh Duy nhận xét rất là đúng, tôi và vợ tôi đều rất thích Gil Lê. Mỗi lần Gil Lê xuất hiện, vợ chồng tôi đều rất thích thú bàn luận về vẻ đẹp của Gil".

Khi xuất hiện ở các chương trình, Gil Lê luôn được đồng nghiệp "giành giựt". Mọi người không chỉ "phát cuồng" vì nét đẹp của Gil Lê mà còn ấn tượng bởi tính cách ấm áp, ga lăng của giọng ca sinh năm 1991.

Xét đến nhan sắc, Gil Lê thuộc hàng top ở Vbiz

Ngoại hình sáng bừng khiến nhiều người "phát cuồng" của Gil Lê