Giặt sạch tức thì, tận hưởng tiện nghi chuẩn smart home với Mijia Washer Dryer 10.5kg

Sự tiện nghi đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất – như việc không phải lo quần áo ẩm mãi sau cơn mưa. Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg mang đến giải pháp giặt sấy thông minh, kết hợp sức mạnh công nghệ với thiết kế tinh gọn, giúp bạn luôn tận hưởng cảm giác sạch – khô – thơm trong từng ngày sống hiện đại.

Giặt sấy 2 trong 1 – Gọn gàng mà hiệu quả vượt trội

Không cần hai thiết bị riêng biệt, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg tích hợp cả giặt và sấy trong cùng một thân máy nhỏ gọn, tối ưu cho không gian sống hiện đại. Với khối lượng giặt 10.5kg và sấy 7kg, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg đáp ứng nhu cầu của cả gia đình chỉ trong một lần giặt. Chỉ cần một lần thao tác, quần áo sẽ được giặt sạch, sấy khô và sẵn sàng để mặc ngay, giúp bạn tiết kiệm thời gian phơi phóng, đặc biệt trong những ngày thời tiết ẩm ướt.

Với lồng giặt siêu lớn 525mm, mô phỏng chuyển động tay giặt tự nhiên, quần áo được làm sạch kỹ lưỡng mà vẫn giữ được độ mềm mại. Công nghệ Power Wash tạo luồng nước mạnh mẽ, đánh bay bụi bẩn cứng đầu mà không làm sờn vải. Người dùng có thể lựa chọn giữa 32 chương trình giặt, trong đó có chế độ giặt sấy nhanh 59 phút – "cứu tinh" cho những ngày gấp gáp.

Chế độ giặt Hygiene - Diệt khuẩn 99,99%, bảo vệ sức khỏe cả nhà

Một trong những điểm nổi bật nhất của Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg là công nghệ giặt hơi nước Hygiene, giúp loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, giữ cho quần áo không chỉ sạch sẽ tuyệt đối mà còn đảm bảo an toàn. Với khả năng diệt khuẩn vượt trội, thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ hay người sở hữu làn da nhạy cảm.

Hơi nước nóng thẩm thấu sâu vào từng sợi vải, khử mùi, làm mềm đồ giặt và giữ màu quần áo bền đẹp hơn. Hệ thống ống dẫn kháng khuẩn, gioăng cửa phủ nano bạc, cùng chế độ tự vệ sinh lồng giặt bằng nhiệt độ cao và tia nước giúp duy trì lồng giặt luôn sạch sẽ, ngăn tích tụ vi khuẩn. Nhờ đó, mỗi lượt giặt sấy không chỉ mang lại quần áo thơm tho, sạch khuẩn mà còn là một bước chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Vận hành êm ái, kết nối thông minh & tích hợp AI

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg sử dụng động cơ truyền động trực tiếp, công nghệ thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy giặt cao cấp. Động cơ được kết nối trực tiếp với lồng giặt, loại bỏ dây curoa, giúp thiết bị vận hành êm ái, giảm rung, đồng thời tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Người dùng có thể điều khiển mọi chức năng thông qua bảng cảm ứng màu trực quan với giao diện tiếng Việt dễ sử dụng, hoặc quản lý từ xa bằng ứng dụng Xiaomi Home. Việc bật tắt, chọn chương trình, hẹn giờ hay theo dõi tiến trình giặt đều trở nên thuận tiện chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên thiết bị hoặc từ xa qua điện thoại, máy tính bảng Xiaomi. Không chỉ giới hạn trong các tính năng và chương trình giặt sẵn có, thông qua kết nối thông minh nhờ hệ điều hành Xiaomi HyperOS, thiết bị có thể tự động cập nhật OTA các phiên bản và chương trình giặt mới - điều mà trước nay chỉ xuất hiện trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng của các hãng - giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm thông minh và tối ưu trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant, cho phép người dùng dễ dàng khởi động, tạm dừng hoặc chuyển đổi chế độ mà hoàn toàn không cần đến thao tác tay.

Đặc biệt, tính năng AI Smart Wash có thể ghi nhớ thói quen sử dụng và tự đề xuất chu trình giặt phù hợp cho từng loại vải, mang đến trải nghiệm thông minh và tiện lợi hơn.

Thiết kế tinh tế, bền đẹp theo thời gian

Vẻ ngoài hiện đại với gam màu trung tính, tay nắm kim loại sang trọng và lớp sơn tĩnh điện bền bỉ giúp Mijia Washer Dryer hòa hợp với mọi không gian. Bên trong, bộ lọc nước bằng vật liệu POM chống ẩm và ăn mòn giúp máy vận hành ổn định theo thời gian.

Không chỉ là một thiết bị gia dụng, chiếc máy giặt sấy này còn mang dáng dấp của một món nội thất thông minh – vừa tiện nghi, vừa đẹp mắt, thể hiện phong cách sống hiện đại và tinh giản.

Trong giai đoạn mở bán từ 1/11 đến 1/12/2025, khách hàng sẽ được tận hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 1.000.000 đồng với giá sau giảm chỉ còn 11.490.000 đồng, kèm chương trình trả góp 0% và bảo hành chính hãng 2 năm cho toàn bộ phụ tùng, 12 năm riêng cho động cơ truyền động trực tiếp. Người dùng có thể vừa tận hưởng ưu đãi vừa an tâm về dịch vụ hậu mãi vượt trội.

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm tại đây.