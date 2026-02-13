Giáp Tết nghe "Quê mẹ" của nhà báo Ngô Bá Lục, ai xa quê cũng thấy sống mũi cay cay

Không chọn sự ồn ào hay những thử nghiệm âm nhạc thời thượng, nhà báo Ngô Bá Lục vừa bất ngờ ra mắt Album “Quê mẹ” một sản phẩm âm nhạc mang phong cách cover đầy tự sự. Giữa những ngày giáp Tết bận rộn, album như một tấm vé khứ hồi đưa người nghe trở về với những ký ức nghèo khó mà ấm áp tình thân.

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện đại vốn luôn biến đổi không ngừng, những ca khúc viết về quê hương, cha mẹ vẫn như một dòng mạch ngầm bền bỉ, vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí thuần túy. Album “Quê mẹ” của nhà báo Ngô Bá Lục gồm 6 ca khúc quen thuộc đã đi cùng năm tháng: Quê hương, Mẹ tôi, Nhớ cha, Chiều xuân xa nhà, Lòng mẹ và Nắng có còn xuân.

Dễ dàng nhận thấy, danh sách bài hát này không hướng tới sự mới mẻ về mặt sáng tác hay cấu trúc âm nhạc. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của “Quê mẹ” nằm ở thái độ của người trình bày trước những ký ức chung về nguồn cội. Thay vì phô diễn những kỹ thuật thanh nhạc phức tạp hay những bản phối khí điện tử thời thượng, album chọn nhịp điệu chậm rãi, giữ trọn vẹn sự mộc mạc, nguyên sơ nhất của giai điệu.

Cách tiếp cận này tạo nên một không gian nghe nhạc lắng đọng, nơi khán giả không bị xao nhãng bởi các yếu tố trình diễn, mà hoàn toàn chìm đắm vào ca từ. Ở đó, người nghe có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình – những người con xa quê, luôn mang theo trong hành trang cuộc đời nỗi nhớ nhung da diết về mái nhà xưa, về dáng hình cha mẹ và một thời gian khó nhưng đầy ắp nghĩa tình.

Một nốt lặng chiêm nghiệm giữa nhịp sống hối hả

Ở góc độ chuyên môn, “Quê mẹ” là một sản phẩm mang tính tự sự và chiêm nghiệm hơn là một dự án thương mại. Nhà báo Ngô Bá Lục lựa chọn cách thể hiện khá khiêm nhường: Anh đứng lùi lại phía sau bài hát, nhường chỗ cho tinh thần của tác phẩm tự kể câu chuyện của nó.

Trong bối cảnh xã hội đương đại, nơi sự dịch chuyển con người diễn ra mạnh mẽ, việc rời quê hương để tìm kiếm cơ hội mới đã trở thành lẽ thường. Chính vì vậy, những ca khúc như “Nhớ cha” hay “Chiều xuân xa nhà” khi vang lên lại càng chạm vào khoảng trống tâm hồn của người nghe. Nó gợi cảm giác xa cách không chỉ về địa lý mà còn là sự hoài niệm về những trải nghiệm sống đã qua.

Sự thống nhất về mạch cảm xúc xuyên suốt album đã biến những bài hát riêng lẻ trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh về gia đình. Album nhắc nhở chúng ta rằng, trong nhịp sống gấp gáp, việc chọn cách “chậm lại” để lắng nghe và suy ngẫm đôi khi không phải là một sự lựa chọn chủ động, mà là một nhu cầu bức thiết để giữ lấy sự cân bằng trong tâm hồn.

“Cái duyên” với âm nhạc của một cây bút sắc sảo

Nhiều người biết đến Ngô Bá Lục với tư cách là một nhà báo hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, một giám khảo uy tín của các cuộc thi sắc đẹp và âm nhạc. Nhưng với những người thân thiết, việc anh ra mắt album không phải là điều quá bất ngờ, bởi âm nhạc vốn là "người bạn đời" song hành cùng anh từ thuở thanh xuân.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một cây bút có tầm ảnh hưởng, Ngô Bá Lục từng sở hữu bảng thành tích âm nhạc đáng nể. Anh từng đạt giải Nhất Tiếng hát sinh viên, tham dự cuộc thi Sao Mai năm 1999, giành giải Nhất Tiếng hát Người làm báo Việt Nam và giải Ba Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh.

Chính nền tảng bài bản này đã giúp “Quê mẹ” có được sự chỉn chu về chuyên môn dù tinh thần chủ đạo vẫn là sự mộc mạc. Đây không đơn thuần là một sản phẩm ngẫu hứng, mà là sự tiếp nối của niềm đam mê ca hát được nuôi dưỡng bền bỉ, là cách anh thỏa mãn cái tôi nghệ sĩ sau những giờ phút miệt mài với con chữ.

Khép lại album, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là thông điệp về sự trân trọng. Thông qua “Quê mẹ”, nhà báo Ngô Bá Lục như muốn gửi lời nhắn nhủ đến những người con xa xứ: Hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ khi còn có thể, hãy giữ gìn sợi dây liên kết với quê hương nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nên nhân cách của mỗi người.

Quê hương, trong âm nhạc của anh, hiện lên như một điểm tựa tinh thần vĩnh cửu, nơi con người luôn có thể tìm thấy sự an ủi và bao dung sau những sóng gió của cuộc đời.



