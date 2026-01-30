Giáo viên tố hiệu trưởng bắt nộp tiền thưởng: Chính quyền vào cuộc

Đến 18h20 ngày 29/1, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả lại cho các giáo viên.

Tối 29/1, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc giáo viên tố Hiệu trưởng bắt nộp lại một nửa tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, Thường trực Đảng ủy Từ Sơn đã chỉ đạo UBND phường Từ Sơn thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường làm Tổ trưởng, trực tiếp về làm việc với tập thể lãnh đạo và giáo viên Trường Mầm non Đình Bảng 2 để xác minh sự việc.

Trường Mầm non Đình Bảng 2.

Qua xác minh cho thấy, có việc thu lại một phần tiền thưởng của giáo viên. Để xử lý vụ việc này, UBND phường Từ Sơn đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Mầm non Đình Bảng 2 báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong sự việc nêu trên.

Đồng thời, UBND phường Từ Sơn cũng yêu cầu tiến hành họp tập thể lãnh đạo và toàn thể giáo viên vào 17h30 phút ngày 29/1 và phải hoàn trả lại số tiền đã thu của giáo viên (đến 18h20 phút đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho giáo viên). Bên cạnh đó, UBND phường Từ Sơn giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét xử lý cán bộ theo quy định.