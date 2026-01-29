Giáo viên ‘tố’ hiệu trưởng bắt nộp lại một nửa tiền thưởng theo Nghị định 73

Phản ánh tới PV Tiền Phong, nhiều giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 cho biết, sau khi được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ bằng hình thức chuyển khoản, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên nộp lại số tiền 4,4 triệu đồng bằng tiền mặt.

Cô H. kể, giữa tháng 11/2025, cô và một số giáo viên được hiệu trưởng nhà trường là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gọi lên để trao đổi về việc sẽ nộp lại số tiền thưởng Nghị định 73 theo các mức 30%; 40% và 50% tùy từng người theo từng mức xếp loại.

Trong đó, người xếp loại xuất sắc nộp lại 30%; những người khác 40% và 50%.

Trường mầm non Đình Bảng 2 - Bắc Ninh. (Ảnh: Hà Linh)

Hiệu trưởng yêu cầu cô H. và các tổ trưởng thông báo, quán triệt với giáo viên trong tổ trước khi chi tiền.

Cũng theo cô H., sau khi nhà trường chuyển khoản tiền thưởng cho giáo viên, một số người không đồng ý nộp lại số tiền như thông báo vì lí do: mức nộp quá cao và không đồng đều.

Trong cuộc họp giữa đại diện giáo viên các lớp với Ban Giám hiệu nhà trường, một giáo viên có ý kiến: nên giảm mức tiền nộp và cào bằng mỗi người 2 triệu đồng nhưng hiệu trưởng không đồng ý đề nghị này.

“Cuối cùng, hiệu trưởng đã quyết định không chia các mức thu nữa mà tuyên bố cào bằng mỗi người nộp lại 4,4 triệu đồng. Số tiền này, các cô giáo phải nộp bằng hình thức đưa tiền mặt cho một giáo viên trong trường thu hộ, không giao kế toán”, cô H. nói.

Cô H. rớm nước mắt chia sẻ, giáo viên mầm non lương thấp, công việc chăm sóc trẻ hằng ngày rất vất vả từ sáng sớm đến chiều muộn. Từ trước đến nay, các cô giáo không được thưởng Tết nhưng yêu nghề, thương trẻ các cô không một lời phàn nàn.

Năm 2025, là năm đầu tiên nhà giáo được thưởng tiền theo Nghị định 73 trọn vẹn một năm nên khi nhận tiền ai cũng phấn chấn, cảm thấy được quan tâm, động viên dịp Tết đến xuân về. Nhưng cầm tiền chưa kịp nóng tay, đã bị buộc phải nộp lại. Điều đáng nói, trong các cuộc họp, dù giáo viên rất bất bình nhưng không ai dám có ý kiến mạnh mẽ.

Cô H. nói với PV, khi cô mạnh dạn đứng lên góp ý rằng: "Nhiều người nói mức thu này quá cao". Và trong suốt cuộc họp đó, cô bị hiệu trưởng truy nhiều người ý kiến là những ai? Nếu cô H. không chỉ ra được sẽ bị quy vào tội "nói dối" và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nên rất lo sợ.

Một nữ giáo viên khác chia sẻ, sau hai năm dạy hợp đồng, cô vừa được nhận vào biên chế với mức lương chỉ hơn 6,1 triệu đồng/tháng. Mức lương ít ỏi không đủ trang trải các khoản chi.

Cuối năm, được nhận số tiền thưởng hơn 6 triệu (tương đương 10% tiền lương) nên cô rất vui và cho rằng, có thể góp một chút trong số đó để đi liên hoan chung vui cùng các đồng nghiệp sau một năm vất vả.

Khi được thông báo phải nộp lại 4,4 triệu đồng, nữ giáo viên rất bất ngờ, bức xúc. "Tôi đã hỏi các trường khác, không nơi nào phải nộp lại như vậy nhưng các cô giáo trong trường khuyên, đằng nào cũng phải nộp, đừng ý kiến nên tôi đành chấp nhận. Nhưng khi đó, không còn tiền nên tôi chỉ nộp 3,1 triệu" cô kể.

Cô giáo này chia sẻ điều mong mỏi là được nhận lại số tiền đã bị thu để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Một trường hợp khác cũng cho biết, được xếp loại xuất sắc trong năm 2025 và nhận mức thưởng thuộc hàng cao của trường, hơn 11 triệu đồng.

Lần đầu nhận được khoản tiền to, ai cũng vui sướng, nghĩ sẽ có cái Tết ấm áp, mua sắm thêm nhiều thứ cho gia đình. Khoản tiền cũng là nguồn động viên, là động lực rất lớn để các cô giáo mầm non tiếp tục phấn đấu, trụ lại với nghề. Thế nhưng, sau khi chuyển nhà trường thông báo thu lại 30%, rồi điều chỉnh lên mức 4,4 triệu.

"Tôi cũng thấy dù thu để làm gì thì đây cũng là mức rất cao nên có ý kiến giảm bớt và cào bằng nhưng bị hiệu trưởng mắng ngay trong cuộc họp", cô giáo nói.

Thu tiền cho quỹ tham quan?

Trong các cuộc họp chủ yếu có nội dung trao đổi giữa Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên diễn ra cuối tháng 12/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng nhà trường nhiều lần khẳng định, số tiền thu lại từ thưởng Nghị định 73 là nhằm cho vào quỹ tham quan để "giáo viên hưởng".

Có cuộc họp, bà Nhàn yêu cầu thu hết điện thoại của giáo viên sau đó cho đọc các khoản tiền đã chi nhưng không có hoá đơn để thanh toán.

Cũng tại cuộc họp với giáo viên ngày 30/12/2025, khi có ý kiến cho rằng, mức thu cao, bà Nhàn nói: "Đây không phải lương tháng 13"; tiền thưởng Nghị định 73 được trích 10% tiền lương theo ngân sách là khoản "trên trời rơi xuống" và khuyên giáo viên đồng thuận chủ trương, "đừng tham quá".

Bà cũng lí giải cách chia thưởng là trích 10% từ tổng quỹ lương và chia cho các giáo viên theo hình thức xếp loại lần lượt gồm: Xuất sắc, Hoàn thành tốt và Hoàn thành. Riêng ở trường, ngoài Xuất sắc, nhà trường linh động xếp loại giáo viên Hoàn thành tốt để chia thưởng.

Hiệu trưởng này cũng nhấn mạnh, khoản tiền này nhà trường không bắt buộc phải chi hết nên giáo viên nên "nếu ngoan thì cái gì cũng có" nếu không "bà trả lại ngân sách còn hơn cho những người không biết điều".

Ngày 29/1, trao đổi với PV, bà Nhàn thừa nhận có việc giáo viên gửi lại tiền vào quỹ tham quan của trường sau khi nhận khoản thưởng theo Nghị định 73 nhưng do "giáo viên tự thu".

"Mức thu bao nhiêu cũng là do giáo viên tự đề xuất. Tôi nghĩ tất cả giáo viên đều đồng thuận mới triển khai", bà Nhàn nói.