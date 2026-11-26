Ngày 30/10/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Theo quy định mới, thời gian giảng dạy theo hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được tính vào thời gian giảng dạy khi xem xét bổ nhiệm lại hạng II đối với một số trường hợp giáo viên tiểu học và THCS. Điều kiện là thời gian hợp đồng phải thuộc môn học hoặc cấp học có cùng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Thời gian dạy hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc được tính vào mốc 9 năm

Khoản 6 Điều 15 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT, được bổ sung bởi Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT, quy định việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương đối với giáo viên được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao trong thời gian từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021. Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn, nhưng giáo viên chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Với giáo viên tiểu học và giáo viên THCS thuộc diện này, một trong những điều kiện để được bổ nhiệm lại hạng II là phải có từ đủ 9 năm giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Thời gian này bao gồm cả thời gian giảng dạy theo hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc ở môn học hoặc cấp học có cùng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian dạy hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc được tính vào mốc 9 năm khi xem xét bổ nhiệm lại hạng II (Ảnh minh họa)

Thời gian tập sự, thử việc không được tính; BHXH không liên tục được cộng dồn nếu chưa nhận BHXH một lần

Thông tư 93 cũng quy định rõ, thời gian tập sự, thử việc không được tính vào thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc để đáp ứng điều kiện 9 năm. Trường hợp giáo viên có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc không liên tục, nếu chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì thời gian này được cộng dồn.

Ngoài điều kiện về thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc, giáo viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT.

Đồng thời, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2024–2025 và 2025–2026, giáo viên phải thực hiện được hai nhóm nhiệm vụ theo danh mục quy định. Mỗi nhóm phải có ít nhất một nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu. Giáo viên cũng phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm học này.

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, giáo viên tiểu học được bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), giáo viên THCS được bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32). Cả hai trường hợp đều giữ nguyên hệ số lương đang hưởng.

Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, trừ trường hợp được quy định riêng.

Theo Xây dựng chính sách