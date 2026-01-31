Giáo viên sửa bài thi, "dìm" điểm học sinh: Quyết định "nóng" của nhà trường

Các thông tin liên quan vụ giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài thi từ đúng thành sai để hạ điểm của học sinh vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong diễn biến mới nhất, bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) chia sẻ trên báo Lao Động rằng, nhà trường đã tập hợp toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô T.T.K.N - giáo viên Tiếng Anh, giảng dạy để chấm lại, phục vụ công tác xác minh, làm rõ vi phạm.

"Ngoài 19 bài bị phụ huynh phản ánh, tôi đã chỉ đạo tổ kiểm tra chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô N. giảng dạy. Các giáo viên tham gia chấm lại bài đều tranh thủ làm vào buổi tối, ngoài giờ dạy nên quá trình xác minh cần thêm thời gian", bà Quyên trả lời trên báo Lao Động.

Như đã thông tin thì thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm.

Sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả ban đầu.

Nhiều bài của học sinh bị cô giáo tự ý sửa đáp án đúng thành sai. (Ảnh chụp màn hình)

Giải trình về việc sửa bài để "dìm" điểm học sinh, cô giáo N. cho rằng trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo học sinh chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tất cả học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô N. Vì vậy, phụ huynh nghi ngờ việc "dìm" điểm có thể liên quan đến việc học sinh không đi học thêm. Trước nghi vấn trên nhà trường đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bà Quyên chia sẻ mới nhất trên Lao Động rằng: "Nhà trường đã gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với cô N. để xử lý dứt điểm vụ việc. Trước khi ra quyết định kỷ luật đối với bất kỳ cá nhân nào, nhà trường cần có đầy đủ căn cứ và phải cân nhắc thấu đáo. Hiện trường đã báo cáo UBND phường Quy Nhơn Nam về quá trình, kết quả xác minh ban đầu, tiến độ, hướng xử lý và đang chờ chỉ đạo để thực hiện".

Thông tin thêm trên báo Người Lao Động trước đó, bà Mạc Hoàn Tố Quyên cho hay cô T.T.K.N. chuyển công tác về trường khoảng 3 năm nay, trước đó chưa từng ghi nhận vụ việc tương tự. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này đã thừa nhận hành vi sửa bài kiểm tra của học sinh.