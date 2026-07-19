Giáo viên phản ánh con gái đi học toàn ngủ gật, mẹ lén mở cửa phòng con lúc nửa đêm rồi chết lặng

"Tôi bắt đầu ghét chính con gái mình" - lời thú nhận gây tranh cãi của một phụ huynh Trung Quốc sau khi đập vỡ máy tính bảng của con mới đây đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với nỗi thất vọng của người mẹ, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng câu chuyện cũng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm khi tin tưởng con là điều cần thiết, nhưng nếu thiếu sự đồng hành và định hướng phù hợp, niềm tin ấy đôi khi lại vô tình trở thành "kẽ hở" khiến trẻ dễ sa vào những thói quen không tốt.

Theo chia sẻ của người mẹ, gia đình chị luôn theo đuổi quan điểm nuôi dạy con theo hướng cởi mở. Con gái chị năm nay học lớp 4, do không quá áp lực về thành tích nên vợ chồng chị hiếm khi kiểm soát gắt gao việc học hay thời gian vui chơi của con. Ngay cả việc sử dụng máy tính bảng - điều khiến nhiều phụ huynh khác lo lắng, chị cũng giao toàn quyền cho con tự quản lý vì tin rằng sự tin tưởng sẽ giúp trẻ hình thành tính tự giác và ý thức chịu trách nhiệm với bản thân.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi cách đây không lâu, giáo viên chủ nhiệm lớp con chị chủ động liên hệ với gia đình. Cô giáo cho biết bé gái thường xuyên buồn ngủ trong giờ học, nhiều lần gật gà gật gù đến mức ảnh hưởng việc tiếp thu bài. Ban đầu, người mẹ cho rằng con chỉ mệt vì lịch sinh hoạt mùa hè bị xáo trộn, nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến chị hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Bé gái lớp 4 bất ngờ chểnh mảng học tập

Lo lắng trước biểu hiện bất thường của con gái, gần nửa đêm hôm đó, người mẹ quyết định lặng lẽ mở cửa phòng để kiểm tra. Ban đầu, chị nghĩ con đã ngủ như mọi ngày, cô em gái cũng đang ngủ rất ngon. Thế nhưng, cô chị học lớp 4 lại trùm kín chăn một cách bất thường. Khi người mẹ nhẹ nhàng vén chiếc chăn lên, ánh sáng từ màn hình máy tính bảng lập tức hắt ra khắp căn phòng.

Khoảnh khắc ấy, chị mới bàng hoàng nhận ra con gái đã âm thầm chơi máy tính bảng từ sau giờ học cho đến tận 3-4 giờ sáng suốt một thời gian dài. Việc thức khuya triền miên cũng là nguyên nhân khiến cô bé luôn trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ khi đến lớp.

Sau lần phát hiện ấy, người mẹ lập tức cài mật khẩu cho máy tính bảng và quy định rõ thời gian con được sử dụng thiết bị mỗi ngày. Chị tin rằng chỉ cần siết chặt hơn một chút, con gái sẽ sớm từ bỏ thói quen thức khuya và quay trở lại nề nếp sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, đến kỳ nghỉ hè, chị lại phát hiện mọi chuyện không hề thay đổi. Cô bé đã tự tìm cách mở khóa máy tính bảng, tiếp tục chơi đến 3-4 giờ sáng mỗi ngày. Không chỉ vậy, bài tập hè cũng được làm qua loa, cẩu thả. Quá thất vọng và tức giận, người mẹ đã cầm chiếc máy tính bảng đập vỡ ngay trước mặt con.

Quá buồn lòng vì con, người mẹ quyết định đập vỡ chiếc máy tính bảng

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là dòng chia sẻ đi kèm bài đăng của người mẹ này.

"Tôi bắt đầu cảm thấy rất ghét con gái mình", chị viết.

Người mẹ cho biết điều khiến chị đau lòng không phải giá trị của chiếc máy tính bảng, mà là cảm giác niềm tin của mình bị phản bội. Chị luôn nghĩ rằng khi cha mẹ trao cho con sự tự do và tin tưởng thì con cũng sẽ đáp lại bằng sự tự giác và trung thực. Thế nhưng, điều chị nhận lại là những lời nói dối kéo dài và việc con âm thầm phá mật khẩu để tiếp tục sử dụng thiết bị suốt nhiều tháng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục nghìn bình luận. Không ít phụ huynh cho biết họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này.

"Tôi cũng từng nghĩ càng tin tưởng thì con càng tự giác. Đến khi phát hiện con lén dùng điện thoại cả đêm mới biết mình đã quá chủ quan", một phụ huynh chia sẻ.

Một người khác bình luận : "Nhiều cha mẹ đang nhầm lẫn giữa việc tôn trọng con với việc buông lỏng quản lý. Hai điều này hoàn toàn khác nhau".

Cũng có ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ: "Tôi không đồng tình việc đập máy tính bảng, nhưng cảm giác thất vọng của chị ấy thì rất dễ hiểu. Điều đau nhất không phải con chơi game mà là con liên tục nói dối".

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng cách giáo dục của người mẹ ngay từ đầu cũng tồn tại vấn đề.

- Nói một đứa trẻ 10 tuổi phải hoàn toàn tự quản lý việc dùng máy tính bảng là điều rất khó. Đó vẫn là độ tuổi cần có sự đồng hành của cha mẹ.

- Tự giác là thứ phải được rèn luyện từng bước, chứ không phải tự nhiên xuất hiện chỉ vì cha mẹ nói rằng mình tin con.

- Nếu giao toàn quyền cho một đứa trẻ lớp 4 rồi sau đó trách con không đủ bản lĩnh để chống lại sức hút của thiết bị điện tử thì có phần thiếu công bằng.

Câu chuyện đã thu hút nhiều tranh luận trái chiều

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, câu chuyện trên phản ánh một quan niệm khá phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay. Nhiều bậc làm cha mẹ cho rằng chỉ cần "buông tay" là trẻ sẽ học được tính tự lập. Tuy nhiên, trên thực tế, khoảng 10 tuổi là giai đoạn vùng vỏ não trước trán - khu vực chịu trách nhiệm về khả năng tự kiểm soát, lập kế hoạch và kiềm chế hành vi - vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Điều đó khiến trẻ rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của trò chơi điện tử hay các nội dung giải trí trên màn hình nếu không có sự hướng dẫn và giới hạn phù hợp từ người lớn.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân chiếc máy tính bảng, mà nằm ở cách cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng công nghệ. Thay vì chỉ cấm đoán hoặc hoàn toàn phó mặc cho sự tự giác của trẻ, phụ huynh nên cùng con xây dựng những quy tắc rõ ràng về thời gian sử dụng thiết bị, đồng thời tạo điều kiện để trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đọc sách, chơi thể thao hoặc theo đuổi các sở thích khác.

Bởi khi cuộc sống thực đủ phong phú và hấp dẫn, trẻ sẽ ít phụ thuộc hơn vào thế giới trên màn hình. Quan trọng hơn, tính tự giác cũng không phải là điều có thể hình thành chỉ sau một lời hứa hay một lần được trao niềm tin, mà cần được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự đồng hành, hướng dẫn và những giới hạn phù hợp từ chính cha mẹ.