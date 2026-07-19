Chỉ đi đón con tan học thôi mà người đẹp Chu Châu khiến cả MXH tranh luận, nhìn ảnh bạn có đoán ra nguyên nhân không?

Cổng trường học là nơi dễ bộc lộ con người thật của một ngôi sao nhất, vì thảm đỏ có thể sửa sang diện mạo, còn việc đi đón con thì không. Chẳng hạn như lần cư dân mạng tình cờ bắt gặp nữ diễn viên Chu Châu đi đón con gái tan học dưới đây. Dù chỉ là vài bức ảnh bộc lộ khoảnh khắc đời thường, nhưng lượng thông tin đằng sau lại không hề nhỏ.

Khoảnh khắc đời thường gây chú ý

Chu Châu xuất hiện với trang phục giản dị: váy kẻ sọc nhạt màu, đi dép lê, tóc xõa tự nhiên. Đứng giữa đám đông phụ huynh, cô không có cảm giác cố gồng để người khác nhận ra, trái lại trông như một người mẹ bình thường tranh thủ xuống lầu dắt con về. Chính sự bình thường này lại làm nổi bật phong thái ung dung khó bắt chước của cô.

Đi cùng hai mẹ con còn có một người phụ nữ trung niên, cư dân mạng đoán ngay là bảo mẫu của gia đình. Với những gia đình bận rộn thì việc có người hỗ trợ là bình thường, nhưng vì là người nổi tiếng nên công chúng tự nhiên sẽ bàn tán nhiều hơn.

Cuộc tranh luận nhanh chóng nổ ra: Có người cho rằng: "Ngôi sao đương nhiên thong thả rồi, vì họ có người đỡ đần". Người khác lại phản bác: "Có người giúp thì đã sao? Chẳng lẽ làm mẹ thì cứ phải tự vắt kiệt sức mình đến mức bốc hỏa thì mới gọi là có trách nhiệm?".

Thực chất, điều khiến nhiều người thấy "gợn" lòng chính là sự tương phản: Cùng làm mẹ, nhưng có người đã bị cuộc sống đè trĩu đôi vai, trong khi người khác vẫn có thể thong thả, ung dung đi đón con.

Tranh cãi từ chiếc cặp sách của cô con gái 5 tuổi

Điều thực sự châm ngòi cho sự tranh cãi không phải là người bảo mẫu, mà là chiếc cặp sách trên lưng cô con gái Tiểu Châu Bảo.

Dù chiếc cặp to gần như che kín cả lưng cô bé 5 tuổi, nhưng Chu Châu đi ngay bên cạnh lại không hề ra tay xách hộ. Ngay lập tức, bình luận chia làm hai phe:

Phe chỉ trích cho rằng chiếc cặp quá nặng, việc mẹ tiện tay xách hộ con là chuyện hết sức bình thường. Trong khi đó, phe ủng hộ nhìn thấy ranh giới giáo dục của Chu Châu. Cô muốn con tự chịu trách nhiệm với phần việc của mình, không gánh vác thay con.

Sau đó, thông tin con gái Chu Châu đang theo học một trường quốc tế với học phí hơn 200.000 Nhân dân tệ/năm (khoảng hơn 700 triệu VNĐ) bị khui ra. Lúc này, chủ đề không còn là chuyện ai đeo cặp nữa, mà là câu chuyện về tài nguyên và điều kiện sống.

Sự tự lập của một đứa trẻ không tự nhiên mà có. Đằng sau một đứa trẻ được học trường quốc tế, thường xuyên đi xem triển lãm, có bố cùng chăm sóc và có bảo mẫu hỗ trợ, chính là bệ đỡ rất dày về cả vật chất, thời gian lẫn tư duy của cha mẹ. Những điều đó cộng lại mới khiến câu nói "Việc của con thì con tự làm" nghe như một phương pháp giáo dục, chứ không phải sự đùn đẩy, bỏ mặc.

Yêu con không có nghĩa là vắt kiệt chính mình

Nhiều năm qua, Chu Châu hiếm khi dùng chuyện gia đình để xây dựng hình tượng "bà mẹ bỉm sữa", cũng ít khi than thở "vì con mà hy sinh bản thân". Cô vừa thích làm việc, vừa chăm chút cho bản thân rạng rỡ, thừa nhận thiên chức làm mẹ rất quan trọng nhưng tuyệt đối không để nó nuốt chửng hoàn toàn cuộc đời mình.

Nhiều đứa trẻ sau này lớn lên sẽ không nhớ mẹ đã xách hộ mình bao nhiêu lần cặp sách. Điều chúng nhớ là người lớn ở bên cạnh mình mỗi ngày là một người luôn căng thẳng, đầy oán hận, hay là một người ung dung, ổn định và giữ lời.

Nhiều người luôn ngầm định rằng làm mẹ thì phải hy sinh, phải hao mòn bản thân thì mới là yêu con. Nhưng thực tế, điều mọi người ngưỡng mộ ở Chu Châu không phải là chiếc cặp sách hay chiếc váy cô mặc, mà là việc cô vẫn giữ được hào quang của riêng mình giữa hôn nhân, con cái và sự nghiệp.

Một đứa trẻ lớn lên khi nhìn thấy người mẹ như vậy chưa chắc đã yếu đuối hơn. Ngược lại, con sẽ sớm hiểu ra rằng: Yêu thương không phải là làm thay con tất cả, mà là mẹ đứng ngay cạnh, dõi theo con tự mình vững vàng bước về phía trước.