Giáo viên chủ nhiệm 20 năm nói thẳng: Điểm số chỉ là bề nổi, đây mới là 3 kiểu học sinh sau này ra đời dễ thành công nhất

Hầu hết phụ huynh khi giáo dục con cái đều đặt điểm số lên hàng đầu. Mỗi khi có kết quả thi, cha mẹ lập tức xem bảng điểm, điểm cao thì vui mừng khôn xiết, điểm số giảm sút liền lo lắng bất an. Nhiều bậc cha mẹ ra sức ép con đi học thêm, luyện đề, dồn hết tâm trí vào việc nâng cao điểm số các môn văn hóa với niềm tin cố hữu rằng đạt điểm cao ở cấp tiểu học thì tương lai mới thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, một giáo viên chủ nhiệm có hơn 20 năm kinh nghiệm đứng lớp ở bậc tiểu học đã chia sẻ một thực tế rất khác. Những học sinh thường xuyên đứng nhất lớp khi lớn lên chưa chắc đã phát triển tốt nhất. Ngược lại, một bộ phận học sinh có lực học trung bình lại vô cùng bứt phá khi lên cấp hai, cấp ba. Lúc bước ra xã hội, họ làm việc thuận lợi, xây dựng được các mối quan hệ tốt, lanh lợi và có cuộc sống suôn sẻ hơn hẳn những đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vào học.

Kinh nghiệm theo dõi học sinh nhiều năm cho thấy khoảng 40% học sinh đứng đầu lớp ở tiểu học sẽ dần bị đuối sức khi lên cấp hai. Trong khi đó, việc những đứa trẻ xếp thứ 10 đến 20 ở tiểu học bứt phá vượt lên ở giai đoạn sau lại là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Viện Nghiên cứu Tâm lý thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) từng thực hiện một nghiên cứu theo dõi kéo dài suốt 12 năm và đưa ra kết luận, rằng yếu tố quyết định giới hạn tương lai của một đứa trẻ ở bậc tiểu học chưa bao giờ đơn thuần là điểm số trên giấy trắng mực đen. Thay vào đó, tính cách, thói quen, tâm thái đối diện với cuộc sống và trí tuệ cảm xúc mới đóng vai trò quyết định.

Bỏ qua yếu tố điểm số, 3 kiểu đứa trẻ dưới đây mới là những người thực sự có sức bền và dễ dàng nổi bật trong tương lai. Dù hiện tại thành tích của trẻ có bình thường, chỉ cần bồi dưỡng tốt những phẩm chất này, trẻ vẫn có thể tích lũy năng lượng để bứt phá mạnh mẽ về sau.

1. Trẻ có năng lực kháng cự nghịch cảnh tốt, biết chấp nhận thất bại và không tự dằn vặt bản thân

Trẻ em ngày nay được sống trong điều kiện vật chất dư dả, nhiều bậc cha mẹ lại chiều chuộng con hết mực, khiến mọi người trong nhà đều phải thuận theo ý trẻ. Hệ quả là chỉ cần một lần thi trượt, bị giáo viên phê bình hoặc thất bại trong một cuộc thi, trẻ liền suy sụp tinh thần, phủ nhận bản thân, buồn bã ủ rũ suốt thời gian dài, thậm chí nảy sinh tâm lý chán học. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến ở thanh thiếu niên hiện nay.

Nhiều phụ huynh lầm tưởng rằng chỉ cần con có thành tích xuất sắc là tương lai sẽ vẹn toàn. Nhưng thực tế cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã quen với việc chỉ được thắng mà không được thua, khi lớn lên gặp chút trắc trở sẽ rất dễ sụp đổ tâm lý. Không ít cử nhân tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng bỗng trở nên buông xuôi, lười biếng chỉ vì một lần công việc không thuận lợi hay thất bại trong cạnh tranh. Gốc rễ của vấn đề chính là thuở nhỏ họ chưa từng trải qua cảm giác thất bại nên khả năng chịu đựng quá kém.

Nhìn chung, phụ huynh không nên quá coi trọng điểm số của một bài kiểm tra. Khi con làm bài không tốt, cha mẹ hãy kiềm chế việc trách móc hay so sánh con với người khác, thay vào đó hãy cùng con phân tích lỗi sai và động viên rằng một lần thất bại không định hình cho tương lai. Đồng thời, hãy tạo cơ hội cho con trải nghiệm cảm giác thất bại thông qua các trò chơi cờ, hoạt động thể thao hay các đợt bình bầu ở lớp mà không nên bao bọc hay can thiệp quá sâu.

Điểm số chỉ quyết định vị trí hiện tại của đứa trẻ, nhưng năng lực vượt qua nghịch cảnh mới quyết định đứa trẻ có thể đi được bao xa.

2. Trẻ có tính tự giác dài hạn, biết quy hoạch thời gian và có thói quen học tập vững vàng

Trong thực tế thường xuất hiện một hiện tượng rất phổ biến, đó là có những đứa trẻ ở trường tiểu học trông có vẻ không hề học ngày học đêm, thời gian vui chơi vẫn rất dư dả nhưng thành tích thi cử luôn ổn định. Ngược lại, có những đứa trẻ ngày nào cũng thức khuya luyện đề, cuối tuần chạy đôn chạy đáo khắp các lớp học thêm nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao. Sự khác biệt cốt lõi ở đây chính là khả năng tự giác và năng lực quy hoạch thời gian.

Một nhóm là kiểu trẻ phải có cha mẹ giám sát mới chịu học, chỉ cần cha mẹ rời mắt là lén chơi điện thoại, làm việc gì cũng lề mề, trì hoãn và kéo dài thời gian làm bài tập đến tận đêm muộn. Nhóm còn lại là những đứa trẻ sau khi đi học về sẽ tự sắp xếp thời gian làm bài, đọc sách và vận động. Trẻ tự biết lúc nào cần làm bài tập, lúc nào được vui chơi mà không cần cha mẹ phải luôn miệng thúc giục.

Nhìn trong ngắn hạn, những đứa trẻ chăm chỉ cày đề có thể đạt điểm số cao hơn, nhưng lên đến các lớp lớn thì khoảng cách sẽ bị kéo giãn hoàn toàn. Chương trình tiểu học tương đối đơn giản, chỉ cần phụ huynh đôn đốc và đôi khi trẻ chỉ cần học thuộc là có thể giành điểm cao. Nhưng lên đến cấp 2, số lượng môn học tăng lên đột biến, lượng bài tập nhân đôi và độ khó của kiến thức cũng lớn hơn nhiều, khiến cha mẹ không thể theo sát từng bước được nữa. Những đứa trẻ vốn quen phụ thuộc vào sự thúc giục của cha mẹ sẽ lập tức lơ là khi thiếu người quản lý. Trong khi đó, những đứa trẻ biết tự quy hoạch sẽ tự giác sắp xếp nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, nhờ vậy thành tích luôn tiến bộ vững chắc.

Việc học chưa bao giờ là cuộc đua xem ai bỏ ra nhiều thời gian hơn, mà mấu chốt nằm ở chỗ đứa trẻ có chủ động muốn học hay không.

Ngay từ bậc tiểu học, phụ huynh không nên hoàn toàn bao biện hay thúc giục con làm bài tập. Từ năm lớp 3, hãy cùng con thiết lập một thời gian biểu đơn giản để rèn thói quen hoàn thành bài tập trước rồi mới vui chơi. Bên cạnh đó, cần quy định rõ ràng thời lượng sử dụng các thiết bị điện tử cố định mỗi ngày để trẻ hình thành thói quen tuân thủ quy tắc. Nuôi dưỡng được thói quen tự giác ở bậc tiểu học chính là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con.

3. Trẻ biết tôn trọng người khác, đối xử chân thành và biết cách xử lý các mối quan hệ xã hội

Không ít phụ huynh cho rằng trẻ con chỉ cần tập trung học hành là đủ, còn chuyện đối nhân xử thế hay giao tiếp xã hội thì lớn lên tự khắc sẽ biết. Thực tế, trí tuệ cảm xúc không phải là thứ tự nhiên sinh ra khi trưởng thành, mà giai đoạn tiểu học chính là thời kỳ then chốt để hình thành quan điểm xã hội của một đứa trẻ.

Những đứa trẻ được yêu mến ở trường học thường dễ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn khi bước ra xã hội. Ở trường, những đứa trẻ có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao biết thấu hiểu thầy cô, tử tế với bạn bè và luôn biết cách trò chuyện ôn hòa khi xảy ra mâuthuẫn. Lúc bước vào môi trường công sở, họ cư xử khiêm tốn, biết đặt mình vào vị trí của người khác nên dễ dàng nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Ngược lại, những đứa trẻ từ nhỏ đã cô độc, ích kỷ, luôn coi mình là trung tâm thì khi trưởng thành sẽ vấp ngã ở khắp mọi nơi.

Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard chỉ ra rằng trong sự phát triển sự nghiệp của một người trưởng thành, năng lực chuyên môn chỉ chiếm 40%, trong khi trí tuệ cảm xúc và khả năng đối nhân xử thế chiếm tới 60%. Thành tích học tập quyết định đứa trẻ có thể bước lên nền tảng nào, nhưng năng lực giao tiếp xã hội mới quyết định đứa trẻ có thể nắm bắt được cơ hội hay không.

Lời khuyên dành cho các phụ huynh là hãy làm gương ngay tại nhà bằng cách trò chuyện ôn hòa, lịch sự với các thành viên trong gia đình và không tính toán chi ly trước mặt con trẻ. Hãy giáo dục con không nên quá ích kỷ, biết sẻ chia và không phải lúc nào cũng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

Phẩm chất cốt lõi mới mang lại lợi ích cả đời

Điều này không hề phủ nhận tầm quan trọng của việc học, bởi học hành vẫn là con đường công bằng nhất để một người bình thường thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, phụ huynh cần phân biệt rõ ràng đâu là chính, đâu là phụ. Điểm số chỉ là kết quả bề nổi, còn thói quen, tâm thái và trí tuệ cảm xúc mới là phần lõi bên dưới.

Dưới đây là ba lời khuyên chân thành dành cho các bậc cha mẹ:

Thứ nhất, từ lớp một đến lớp bốn, hãy tập trung bồi dưỡng thói quen và tính cách cho con thay vì ép uổng trẻ quá mức vì điểm số; sang đến lớp năm và lớp sáu, khi thói quen đã vững vàng mới là lúc dồn lực để bứt phá thành tích.

Thứ hai, hãy học cách chấp nhận sự bình thường của con mình, bởi vị trí đứng đầu lớp luôn chỉ có một và phần lớn các đứa trẻ đều sẽ lớn lên một cách bình dị. Thay vì ép buộc con phải luôn dẫn đầu, việc nuôi dưỡng cho con một nhân cách kiện toàn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Thứ ba, các bậc cha mẹ hãy giữ cho mình một tâm thái bình thản, không mang con nhà mình ra so sánh với con nhà người ta. Mỗi đứa trẻ đều có một nhịp độ trưởng thành riêng, bớt đi một chút lo âu sẽ mang lại thêm nhiều sự kiên nhẫn để đồng hành cùng con.

Cuộc cạnh tranh trong tương lai của một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ gói gọn trong những con số trên bài thi. Một đứa trẻ có năng lực kháng cự nghịch cảnh tốt, tự giác vươn lên và đối xử chân thành với mọi người thì dù thành tích tiểu học có ở mức trung bình, sau này vẫn sẽ tự tin tỏa sáng. Chỉ khi cha mẹ buông bỏ được nỗi ám ảnh về điểm số, con đường tương lai của con mới càng đi càng rộng mở.

Theo Toutiao