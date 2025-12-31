Giáo viên 30 năm nói thẳng: Không biết tiên tri nhưng nhìn vào nhóm chat phụ huynh, tôi biết đứa trẻ nào sẽ vượt trội trong tương lai

* Dưới đây là tâm sự của một nữ giáo viên với 30 năm kinh nghiệm làm chủ nhiệm trên trang Sohu (Trung Quốc).

Trong kỷ nguyên số, "cổng trường" của tôi không còn chỉ nằm ở vạch vôi trắng trước lớp mà nó đã kéo dài lên tận không gian mạng. Với ba mươi năm đứng lớp, tôi nhận ra rằng nhóm chat phụ huynh chính là một "lớp học thu nhỏ" phản chiếu chính xác nhất văn hóa gia đình. Chỉ cần quan sát cách các bậc cha mẹ nhắn tin, phản hồi hay tranh luận, tôi có thể dự đoán được đứa trẻ nào sau này sẽ có tố chất của một người dẫn đầu và đứa trẻ nào sẽ mãi chỉ là người đi sau.

Nhóm những đứa trẻ có tiềm năng lãnh đạo thường có cha mẹ sở hữu phong thái giao tiếp cực kỳ chuẩn mực trên nhóm chat. Họ là những người ít khi xuất hiện để tán gẫu vô bổ, nhưng luôn có mặt đúng lúc khi cần giải quyết vấn đề. Cách họ đặt câu hỏi thường rất mạch lạc, đi thẳng vào trọng tâm và luôn kèm theo sự tôn trọng dành cho giáo viên cũng như các phụ huynh khác.

Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có tư duy logic và phong thái điềm tĩnh như vậy thường học được cách quản trị cảm xúc và kỹ năng giải quyết xung đột từ rất sớm. Chúng không cần phải là người nói to nhất lớp, nhưng lời nói của chúng luôn có trọng lượng vì chúng biết cách lắng nghe và đưa ra quyết định dựa trên sự thấu cảm.

Cách hành xử của phụ huynh có thể nói lên nhiều điều (Ảnh: Sohu)

Ngược lại, tôi thấy những đứa trẻ dễ bị tụt lại phía sau thường có cha mẹ biến nhóm chat thành nơi trút bỏ cảm xúc cá nhân hoặc thể hiện cái tôi quá đà. Đó là những phụ huynh thường xuyên than vãn về bài tập, hay so sánh con mình với "con nhà người ta" ngay trên không gian chung, hoặc tệ hơn là lôi kéo phe phái khi có một sự cố nhỏ xảy ra.

Những đứa trẻ sống trong môi trường mà cha mẹ luôn nhìn đời bằng sự phán xét và tiêu cực sẽ khó lòng hình thành được sự tự tin nội tại. Chúng bước vào đời với tâm thế của một nạn nhân, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì tìm cách vươn lên dẫn dắt cuộc chơi.

Đặc biệt, tố chất dẫn đầu còn lộ diện qua cách phụ huynh phản ứng với các phong trào chung của lớp. Những người sẵn sàng xắn tay áo vào hỗ trợ, góp ý xây dựng bằng thái độ cầu thị thường có những đứa con rất năng nổ và có trách nhiệm. Sự chủ động của cha mẹ trên nhóm chat chính là tấm gương phản chiếu tinh thần dấn thân của con cái tại trường học.

Ngược lại, những phụ huynh chỉ biết "thu mình" chờ đợi kết quả hoặc chỉ lên tiếng khi quyền lợi cá nhân bị chạm đến thường vô tình dạy con lối sống ích kỷ, hẹp hòi. Sau 30 năm, tôi hiểu rằng người dẫn đầu tương lai không nhất thiết phải là con của người giàu nhất hay học giỏi nhất, mà là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ biết cách ứng xử văn minh và tử tế ngay từ những dòng tin nhắn thường ngày.