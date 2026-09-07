Cao Ngọc Sáng.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Sáng cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Cao Ngọc Sáng được biết đến trên mạng xã hội với nhiều hình xăm trên cơ thể. Trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Sáng thường xuyên xuất hiện trong những video phim ngắn mang màu sắc “giang hồ mạng”.

Trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, Sáng thường đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế và những “bài học cuộc sống”.