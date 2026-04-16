Một đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/4 đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, TP.HCM) đang nhận được sự chú ý theo dõi đặc biệt của dư luận. Theo đoạn clip thì thời điểm này, một cô gái trẻ có lời qua tiếng lại với CSGT.

Sau đó, cô gái bất ngờ giật một tờ giấy màu xanh từ tay cán bộ làm nhiệm vụ. Hai CSGT liền giữ tay cô gái để lấy lại giấy tờ. Sau đó, lực lượng chức năng thu hồi được tờ giấy và cất vào cốp xe. Sự việc khiến nhiều người đi đường dừng lại theo dõi.

Liên quan tới sự việc này, tờ Thanh Niên thông tin, hai cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Vào thời điểm trên, cô gái bị CSGT lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, người này lại bất ngờ giật tờ biên bản định xé nên 2 CSGT đã giữ tay cô gái để lấy lại tờ biên bản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thọ đã mời cô gái về làm việc. Tại đây, cô gái giải thích vì không biết đường nên mới vi phạm, vì nghĩ tới tiền phạt nên bản thân bị mất bình tĩnh và xảy ra sự việc như trên.