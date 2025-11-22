Gian dối về nguồn gốc mỹ phẩm, thu lợi nghìn tỷ, vợ chồng Mailisa có thể đối diện thêm tội danh

“Hệ sinh thái” lợi nhuận nghìn tỷ từ mỹ phẩm giá rẻ Quảng Châu

Ngày 21/11, sau thời gian thu thập chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hai nhân vật trung tâm của hệ sinh thái Mailisa: bà Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và ông Hoàng Kim Khánh – Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare.

Ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Nga - chủ hệ thống Mailisa bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Cặp vợ chồng nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, dàn siêu xe trăm tỷ và biệt phủ 4.000 m² nay đang đối diện một trong những vụ án buôn lậu lớn nhất ngành mỹ phẩm từ trước đến nay.

C03 xác định Mailisa đã nhập khẩu số lượng lớn mỹ phẩm “giá rẻ” từ Quảng Châu, Trung Quốc, nhưng khi bán ra thị trường lại gắn mác Hong Kong, Nhật Bản hoặc hàng cao cấp nhập khẩu, với giá bán cao gấp nhiều lần.

Đáng chú ý, chỉ 3/100 sản phẩm chủ lực đã mang về cho hệ thống này khoản thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng – con số gây rúng động toàn bộ thị trường thẩm mỹ.

TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật & Văn hóa Doanh nghiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM).

Theo phân tích của TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật & Văn hóa Doanh nghiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM): “Với số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn (lên đến hàng ngàn tỷ đồng), hành vi buôn lậu của các bị can thuộc khung đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là khung cao nhất của tội buôn lậu, với hình phạt từ 12–20 năm tù hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Từ “mỹ phẩm giá rẻ” đến “mỹ phẩm cao cấp” chỉ qua vài bước hợp thức hóa giấy tờ, nhưng lại tạo ra lợi nhuận khổng lồ, vượt xa ngưỡng của một vụ buôn lậu thông thường.

Không chỉ dừng ở tội buôn lậu?

Các lô mỹ phẩm bị cáo buộc được nhập về qua nhiều lớp công ty trung gian, khai báo không đúng chất lượng – thành phần – nguồn gốc. Sản phẩm sau đó được quảng cáo dưới dạng “công nghệ cao từ Hong Kong”, “hàng chuẩn quốc tế”, “đơn vị độc quyền”… cho hàng triệu khách hàng của Mailisa.

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM).

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM), người đã phân tích hồ sơ trong file pháp lý thứ hai, nhấn mạnh:

“Vụ việc có dấu hiệu tổ chức xuyên biên giới, thời gian dài, thủ đoạn tinh vi. Đây là những tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngoài tội buôn lậu, cơ quan điều tra có thể mở rộng sang nhiều tội danh khác nếu xác minh được hành vi thay đổi nguồn gốc sản phẩm hoặc quảng cáo gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.”

Như vậy, mức án mà vợ chồng Mailisa phải đối diện có thể không chỉ dừng lại ở tội buôn lậu.

Hệ thống Mailisa từng nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm phân phối, kinh doanh đều hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ pháp luật. "Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hoặc một phần sản phẩm bị thay đổi nguồn gốc, xuất xứ, hoặc không đúng chất lượng công bố, các cá nhân liên quan có thể bị xem xét thêm tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) với khung hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm", luật sư Thảo phân tích thêm.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa vắng hoe khách sau đợt kiểm tra của C03.

Trong khi đó, luật sư Lê Bá Thường nhận định, nếu cơ quan điều tra có kết luận hành vi thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, thì hành vi bán mỹ phẩm nhập về được xác định là hàng giả về chất lượng, công dụng, hoặc giả về nguồn gốc, nhãn mác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về “Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả” (Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015).

"Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định có bằng chứng việc quảng cáo sai sự thật là mỹ phẩm Hồng Kông chất lượng cao, khiến khách hàng tin tưởng và giao tiền mua sản phẩm kém chất lượng với giá cao, thì hành vi này cũng có thể cấu thành tội gian dối để chiếm đoạt tài sản và có thể đối diện với “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015)", luật sư Thường nhận định.