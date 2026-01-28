Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Để học sinh phản ánh về nhà vệ sinh thì hiệu trưởng cần xem lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đến thời điểm này mà còn để học sinh phản ánh về nhà vệ sinh thì hiệu trưởng cần xem lại. Nhà vệ sinh mỗi ngày dọn một lần thì không thể nào không sạch sẽ.

Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản quy định rõ nhà vệ sinh ở trường mầm non, tiểu học, THCS phải được dọn dẹp ít nhất 4 lần mỗi ngày, với bậc THPT, GDTX thì 3 lần/ngày.

Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản quy định rõ nhà vệ sinh ở trường mầm non, tiểu học, THCS phải được dọn dẹp ít nhất 4 lần mỗi ngày. Ảnh: Minh họa AI

Sở yêu cầu các trường phải bảo đảm đủ số lượng và chất lượng nhà vệ sinh: Sạch, khô, thông thoáng, không mùi hôi, côn trùng; có nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy, thùng rác có nắp.

Ngoài ra, trường có sổ theo dõi công việc này, thường xuyên bảo trì, thay thế thiết bị hư hỏng hoặc vấn đề tắc nghẽn, rò rỉ. Mỗi học kỳ, trường khảo sát ý kiến của học sinh và có giải pháp khắc phục tồn tại (nếu có). Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động trên.

Vấn đề nhà vệ sinh trường học thời gian qua được nhắc nhiều tại các hội nghị, chương trình của Sở GD-ĐT. Trước đó, vào tháng 8-2025, tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với khối giáo dục phổ thông, người đứng đầu ngành GD-ĐT TP nhấn mạnh nhà vệ sinh mà học trò không dám vào thì hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra chuyện đó thì hiệu trưởng nên xem lại năng lực và trách nhiệm của mình.

Ngoài vấn đề nhà vệ sinh trường học, đối với thực hiện an toàn thực phẩm tại các nhà trường, Sở GD-ĐT TP yêu cầu trường học chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch; có biên bản đánh giá điều kiện cơ sở, phương tiện vận chuyển, quy trình giao nhận.

100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát...