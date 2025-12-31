Ngày 30/12, thông tin Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đã nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Đối tượng này bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau vụ huỷ show gây xôn xao.

Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt được thành lập từ tháng 10/2024 có trụ sở tại số 12 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình.

Theo đăng ký, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt Ngọc Việt có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979) là chủ sở hữu, giữ chức vụ là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Thông tin về Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà còn là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngọc Việt Corporation được thành lập từ tháng 3/2022. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó cá nhân Bùi Văn Trung góp 600 triệu đồng (30% vốn), cá nhân Thu Hà góp 1,4 tỷ đồng (70% vốn).

Đến tháng 9/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp không thay đổi, tuy nhiên cơ cấu cổ đông biến động. Tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không thay đổi. Theo đó, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà góp 7 tỷ đồng, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hiền góp 3 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngọc Việt Corporation đang ở trạng thái Tạm ngừng kinh doanh.

Trước đó, ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời đại diện Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Về phía Ngọc Việt, sau vụ huỷ show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, đơn vị đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, công ty cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì "lý do bất khả kháng", dù đơn vị tổ chức khẳng định đã nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra. Ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Cũng theo thông báo, thời gian tổ chức mới của chương trình sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới. Liên quan đến quyền lợi người mua vé, công ty cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.

Bài đăng xin lỗi của Ngọc Việt Show - tài khoản Facebook của Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt

Về Đây Bốn Cánh Chim Trời được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Vào tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.