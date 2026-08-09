Giám đốc bệnh viện 53 tuổi nhưng trẻ như mới 35 tiết lộ bí quyết chống lão hóa: Bắt đầu càng sớm, hiệu quả càng cao

Mọi người thường nghe nói rằng ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát các bệnh mãn tính là chìa khóa để có sức khỏe tốt, nhưng nhiều người biết điều này mà vẫn khó duy trì được lâu dài. Bác sĩ Chen Bolong, 53 tuổi, Giám đốc Trung tâm Quản lý Sức khỏe Beixiu (Đài Loan, Trung Quốc), trông thường trẻ trung như chỉ mới 35 tuổi. Ông tiết lộ rằng mình không có bí quyết đặc biệt nào, sự trẻ trung thực sự đến từ sức khỏe trao đổi chất tốt.

Là một nhà quản lý bệnh viện, bác sĩ Chen thường rất bận rộn và chịu nhiều áp lực, nhưng ông thư giãn bằng cách đọc sách, kiểm soát chế độ ăn uống và sống chậm lại.

Ông chia sẻ rằng ông đã ngừng ăn thực phẩm chế biến sẵn từ khi còn trẻ, đặc biệt chú trọng bổ sung protein chất lượng cao vào chế độ ăn, ngủ đủ giấc và thường xuyên theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, ông kiên trì tập tạ bốn lần một tuần, nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong việc chống lão hóa là duy trì khối lượng cơ bắp.

Bác sĩ Huang Yi-te, bác sĩ điều trị tại Khoa Lão khoa Bệnh viện Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng nhiều người tin rằng chống lão hóa chỉ dành riêng cho người trung niên và người cao tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu về y học lão hóa cho thấy rằng với cùng một chế độ ăn uống hoặc tập luyện, người trẻ thường có những cải thiện đáng kể hơn so với người trung niên và người cao tuổi. Do đó, bắt đầu chống lão hóa càng sớm càng tốt.

Bên cạnh việc duy trì khối lượng cơ bắp và quá trình trao đổi chất, làm chậm sự suy giảm chức năng não cũng là một trọng tâm chính của việc chống lão hóa. Tiến sĩ Chen Hsi-ming, Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Tungyuan (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết rằng trước sự lão hóa của não bộ, nhiều người thường chủ trương học tập thụ động theo phương châm "học suốt đời", nhưng lý thuyết mới nhất từ các học giả Nhật Bản chỉ ra rằng ngoài học tập thụ động, nên áp dụng phương pháp học tập "chủ động", xử lý lại và áp dụng kiến thức và kinh nghiệm hiện có để trau dồi trí tuệ mới.

Trước đây, giới y khoa tin rằng chứng mất trí nhớ có thể do rối loạn ở một vùng não duy nhất gây ra, nhưng những hiểu biết mới đã chỉ ra rằng chứng mất trí nhớ là do sự gián đoạn kết nối giữa các mạng lưới não bộ, còn được gọi là lý thuyết "Spoke and Hub" (mạng lưới hình nan hoa và trung tâm).

Điều này tương tự như việc sử dụng máy tính, bao gồm máy chủ, màn hình, bàn phím và chuột. Khi một mô-đun hoặc kết nối bị hỏng, các chức năng khác không thể hoạt động trơn tru cùng nhau.

Bác sĩ Liao Yi-Chia, bác sĩ điều trị tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đại học Quốc gia Chiao Tung (Đài Loan, Trung Quốc), đã sử dụng việc đọc to làm ví dụ. Não bộ cần một mô-đun thị giác để nhận biết từ ngữ, kết nối chúng với những ký ức trong quá khứ để truy xuất ý nghĩa của chúng, và cuối cùng là nói chúng thành tiếng. Tổn thương bất kỳ mô-đun nào trong số này sẽ ngăn cản não bộ đọc to một cách trôi chảy.

Bác sĩ Lin Jui-jung, bác sĩ điều trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Hsiu-Chuan (Đài Loan, Trung Quốc), cũng nhấn mạnh rằng luyện tập não bộ không phải là một phương pháp đơn lẻ. Cần phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như "đầu ra chủ động" và "đầu vào thụ động" để liên tục kích thích não bộ nhằm tăng cường hiệu quả sức khỏe của từng mô-đun và làm chậm quá trình lão hóa não.

Bí quyết thực sự để chống lão hóa và giữ gìn tuổi trẻ không nhất thiết nằm ở những loại thực phẩm thần kỳ, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền hay các phương pháp tập luyện đặc biệt. Điều quan trọng hơn là liệu bạn có thể bắt đầu sớm và có sẵn sàng duy trì nó lâu dài hay không.

Chống lão hóa không có nghĩa là sống một cuộc đời thiếu niềm vui hoặc đầy những hạn chế. Thay vào đó, nó có nghĩa là học cách tận hưởng hiện tại đồng thời bảo tồn sức khỏe, khả năng vận động và sự tự chủ hơn cho bản thân trong tương lai.

Nguồn và ảnh: Health 2.0