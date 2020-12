Giảm cân mà muốn da sáng bóng căng mịn thì phải thử ngay món này các mẹ ơi, đảm bảo không làm ai thất vọng!

Theo Đông y, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm. Trong 100g bí đỏ có chứa 6g gluxit, 0.9g protein và nhiều vitamin, khoáng chất và các axit béo có lợi như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, các axit amin quý như linolenic, acid glutamic, axit ascorbin… Mặt khác, trong 100 bí đỏ chỉ chứa khoảng 26 calo. Đây là lượng calo vô cùng thấp, vì thế bạn có thể ăn bí đỏ thoải mái mà không lo tăng cân.

Ngoài ra, trong bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, axit ascorbin giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh cảm trong mùa đông lạnh. Lượng nước trong bí đỏ khá cao nên sẽ giúp chị em bảo vệ da và chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Mặt khác, bí đỏ lại chứa vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa da hiệu quả.