Giảm cân bằng cách đặt bóng vào dạ dày, cô gái tử vong ngay trước ngày cưới

Theo NeedToKnow, để chuẩn bị cho đám cưới được hoàn hảo, Laura Fernández Costa (31 tuổi, Brazil) đã quyết giảm cản cân, làm đẹp bằng cách can thiệp đặt bóng hơi vào dạ dày.

Laura đã chọn phẫu thuật tại một phòng khám ở Belo Horizonte (Brazil).

Laura muốn sở hữu thân hình đẹp hơn trong ngày cưới. Ảnh: The Sun

Để thực hiện được thủ thuật này, các bác sĩ ở phòng khám đã nội soi và đặt một túi silicon chứa đầy nước muối vào dạ dày của bệnh nhân. Bóng chiếm một phần diện tích trong lòng dạ dày tạo cảm giác no nên giảm bớt lượng thức ăn cần tiêu thụ hằng ngày giúp người bệnh giảm cân.

Tuy nhiên, sau khi khi phẫu thuật, theo các thành viên trong gia đình, hôm sau, Laura bắt đầu nôn ra máu.

Sau đó cô đã đến một phòng khám khác để tháo bóng dạ dày. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đau dữ dội và phải nhập viện.

Trong quá trình can thiệp khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân bị thủng dạ dày dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cô đã không qua khỏi. Cô qua đời trước ngày cưới 4 tháng.

Matheus Turchete, chồng sắp cưới của Laura, cho biết: “Laura thực sự không cần phẫu thuật. Cô ấy không béo phì, là một người khỏe mạnh. Laura nặng 70kg nhưng cô ấy muốn có một thân hình công chúa vào ngày cưới và cuối cùng đã đưa ra quyết định đó”. Laura và Matheus dự định kết hôn vào ngày 7/9.

Cảnh sát cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của Laura.

Đặt bóng điều trị béo phì ẩn chứa nhiều rủi ro

Theo khuyến cáo, không phải trường hợp béo phì nào cũng có thể áp dụng phương pháp đặt bóng vào dạ dày được. Theo các chuyên gia y tế, đặt bóng dạ dày được chỉ định cho những trường hợp béo phì trên 18 tuổi, thừa cân tối thiểu 10 - 15 kg so với cân nặng lý tưởng...

Người đặt bóng dạ dày có thể phải đối mặt với tắc ruột do bóng bơm không đủ căng, bóng bị rò rỉ, giảm độ căng làm bóng di chuyển xuống ruột non. Họ cũng có thể bị tổn thương ống tiêu hóa do đặt bóng vào các vị trí không thích hợp gây chảy máu, thủng.

Người bệnh có thể buồn nôn, nặng bụng, đau bụng, đau lưng thường xuyên hay có chu kỳ, trào ngược, loét dạ dày. Một số người xuất hiện tình trạng viêm, nhiễm trùng, sốt, đau quặn, tiêu chảy do nhiễm khuẩn có thể từ dịch trong bóng xì ra.

Trong trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở.

Những trường hợp sau đây sẽ không được đặt bóng dạ dày:

- Người có chỉ số BMI < 30 (BMI được tính bằng kg cân nặng cơ thể chia cho chiều cao bình phương - chiều cao tính bằng mét).

- Người đang bị tình trạng viêm loét thực quản, viêm loét dạ dày, tá tràng.

- Người có tiền sử phẫu thuật dạ dày, hoặc tiền sử bị tắc ruột... trước đó.

- Người bị túi thừa thực quản, dạ dày; có bệnh lý về hô hấp, gan, thận nặng.

- Phụ nữ đang mang thai, hay đang cho con bú

- Những người nghiện rượu, hoặc nghiện ma túy; có bệnh tâm thần...