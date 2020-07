Giảm cả 2kg và 3cm vòng eo chỉ trong 10 ngày với món salad trái cây tuyệt đỉnh cho bữa trưa

Nguyên liệu:

3-5 con tôm sú tươi

1 quả táo đỏ giòn

1 quả thanh long

1 quả bơ sáp chín

1 quả chanh dây

Xốt mayonnaise, mật ong

Rau mùi trang trí

Cách làm

Thanh long, táo, bơ thái miếng vuông nhỏ vừa ăn.



Tôm lột bỏ vỏ, đầu, đuôi rửa sạch.

Ướp tôm với 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê ớt bột, 1 xíu hạt tiêu xay.

Đặt chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn rồi cho tôm vào áp chảo 2 mặt.



Tôm chín đỏ hơi sém cạnh thì lấy ra đĩa.

Pha xốt: Cho vào chén 1 muỗng canh xốt mayonnaise, ruột 1 quả chanh dây lấy luôn phần hạt, tiếp đến là 1/2 muỗng mật ong. Khuấy đều.

Cho phần trái cây ra đĩa, xếp thêm tôm lên trên. Rưới đều xốt lên mặt, trang trí thêm rau ngò cho đẹp mắt.

Thành phẩm

Salad với vị trái cây thanh mát và tôm tươi ngọt, kết hợp với xốt chanh dây mật ong chua ngọt lạ miệng sẽ là món salad với nhiều vitamin và ít calo. Trong món salad này bạn dùng tôm có hàm lượng chất béo thấp và có rất ít calo. Chúng giàu kẽm, axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe của não bộ. Chúng còn giúp tạo ra một món ăn ngon, và có thể giúp giảm cân hiệu quả. Lượng chất béo, xơ và tinh bột dồi dào trong quả bơ giúp bạn no lâu hơn do cơ thể sẽ cần thời gian để tiêu hóa các chất dinh dưỡng này. Acid malic trong trái táo có thể phân hủy tế nào mỡ thừa, ngừa tăng cân. Đặc biệt lượng chất xơ trong táo còn giúp cơ thể no lâu hơn, giảm thiểu lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Nhờ đó hỗ trợ giảm cân tốt hơn.