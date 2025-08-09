Bà Hoàng, 50 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) từng chật vật nhiều năm với thân hình thừa cân. Những lần ăn kiêng hay đi bộ buổi sáng đều không mang lại kết quả. Thế nên, khi bất ngờ giảm 9kg chỉ trong một tháng mà không cần nỗ lực, bà vô cùng mừng rỡ, còn muốn tổ chức cả tiệc ăn mừng.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài, đi kèm những cơn đau bụng âm ỉ. Lúc đầu nghĩ đó chỉ là do cơ thể chưa quen với việc giảm cân nhanh, nên không bận tâm. Nhưng cơn đau ngày càng rõ ràng, bà luôn bị đầy bụng, rối loạn tiêu hoá, ăn một chút đã thấy no.

Trong đám cưới một người cháu họ, một người họ hàng là y tá đã về hưu sau khi quan sát cơ thể và biểu hiện của bà Hoàng thì khuyên bà nên đi khám sớm, có thể đã mắc ung thư. Bà Hoàng vừa mất hứng ăn uống vừa tức giận, bởi bà nghĩ một người không rượu bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc như mình thì không thể mắc ung thư.

Ảnh minh hoạ

Vài ngày sau, với sự khuyên nhủ của cả gia đình, bà mới chịu cùng con trai cả đến Bệnh viện Đài Bắc Mackay Memorial (Đài loan, Trung Quốc) để kiểm tra. Cả hai mẹ con đều chắc mẩm cùng lắm bà Hoàng bị bệnh dạ dày, thế nhưng nội soi dạ dày xong bác sĩ vẫn yêu cầu kiểm tra tuyến tụy. Kết quả, bà Hoàng thật sự mắc ung thư tuyến tuỵ - được mệnh danh là “vua trong các loại ung thư”.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy ít ai ngờ đến

Chuyên gia gan mật tuỵ của Bệnh viện Đài Bắc Mackay Memorial - Tiến sĩ Lin Xianghong kể lại: “Bệnh nhân trông rất mệt mỏi, có nhiều triệu chứng thường thấy ở khối u đường tiêu hoá, đặc biệt là ung thư tuyến tụy nhưng nhất quyết chỉ muốn nội soi dạ dày. Sau khi kết hợp với người nhà thuyết phục thành công, chúng tôi tiến hành siêu âm và phát hiện khối u 4cm ở tuyến tụy. Chụp cắt lớp và sinh thiết cho thấy chỉ số CA199 cao gấp 7 lần bình thường, xác định bà mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn gần cuối giai đoạn 2”.

Tiến sĩ Lin giải thích thêm, tuyến tụy đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa và điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, ung thư tuyến tụy được gọi là “vua trong các loại ung thư” vì khó phát hiện sớm và tiên lượng xấu. “Do nằm sâu trong ổ bụng, triệu chứng bệnh thường mơ hồ, dễ nhầm với các vấn đề tiêu hóa. Khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn, tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 44,3% ở giai đoạn tại chỗ và giảm còn 1 đến 3,2% khi di căn” - ông trích dẫn từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Ảnh minh hoạ

Nhân trường hợp của bà hoàng, Tiến sĩ lin cũng đưa ra những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua, xem nhẹ như:

- Vàng da hoặc vàng mắt không rõ lý do.

- Nước tiểu sẫm màu bất thường.

- Đau bụng trên kéo dài, lan ra sau lưng, nặng hơn sau khi ăn.

- Chán ăn, buồn nôn hoặc nôn mửa thường xuyên.

- Phân nhạt màu hoặc có dầu mỡ.

- Đầy bụng và tiêu chảy kéo dài.

- Giảm cân đột ngột không giải thích được.

Câu chuyện của bà Hoàng là hồi chuông cảnh tỉnh. Tiến sĩ Lin khuyên mọi người không xem nhẹ các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là giảm cân nhanh, đau bụng hoặc vàng da. Khám sức khỏe định kỳ với siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu có thể giúp phát hiện sớm. Duy trì chế độ ăn nhiều rau quả, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cũng góp phần bảo vệ tuyến tụy. Nếu bạn nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ, hãy đi khám ngay để tránh nguy cơ quá muộn.