Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức đều tìm kiếm những giải pháp cho phép nhân viên làm việc tại nhà.

Nhưng triển khai giải pháp làm việc từ xa, không đơn giản là mang laptop rời khỏi văn phòng, nhiều vị trí công việc có các yêu cầu về truy cập hệ thống, truy cập các ứng dụng riêng của doanh nghiệp, đồng thời phải tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức. Vì vậy, FTI cung cấp giải pháp CLOUD DESKTOP đồng hành và giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Ông Phạm Duy Phúc – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) cho biết: "CLOUD DESKTOP là giải pháp làm việc từ xa với những đặc điểm nổi bật như độ bảo mật cao, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo cho người sử dụng dễ dàng và có trải nghiệm như đang sử dụng máy tính làm việc tại văn phòng. CLOUD DESKTOP chắc chắn là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp để ứng phó với mọi tình huống xảy ra."

Các tính năng nổi bật của CLOUD DESKTOP:

Truy cập dễ dàng: Cloud Desktop hỗ trợ truy cập đa nền tảng: laptop, smartphone, tablet… trong mọi thời điểm và địa điểm.

Triển khai nhanh, mở rộng linh hoạt: Sẵn sàng cung cấp dịch vụ tại mọi thời điểm, nâng cấp linh hoạt theo yêu cầu sử dụng.

An toàn, bảo mật dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên nền tảng điện toán đám mây, giảm rủi ro thất thoát dữ liệu, tích hợp nhiều lớp bảo mật đảm bảo dữ liệu an toàn tuyệt đối. Quy trình vận hành tuân chủ các tiêu chuẩn khắt khe và được xác nhận bởi các tổ chức uy tín hành đầu thế giới (Tier 3 Up Time Institute, PCI DSS, ISO 50001:2011, ISO/IEC 27017: 2015).

Quản lý tập trung, tiết kiệm chi phí: Hệ thống quản trị tập trung, kiểm soát vận hành và sử dụng theo thời gian thực. Chi phí theo nhu cầu sử dụng thực tế (Pay as you go). Phí dịch vụ theo giờ sử dụng và dòng tiền chuyển từ CAPEX sang OPEX.

Khi sử dụng dịch vụ CLOUD DESKTOP, doanh nhận được rất nhiều lợi ích từ người dùng cuối (nhân viên văn phòng), quản trị viên công nghệ thông tin tới doanh nghiệp. Cụ thể, người dùng cuối sẽ có trải nghiệm không gian làm việc giống như một máy tính để bàn tại văn phòng. Khi đăng nhập vào hệ thống, họ sử dụng các dữ liệu, công cụ và tài nguyên được Quản trị CNTT của tổ chức cấp phép từ trước. Trong khi đó, các quản trị viên CNTT được cung cấp portal quản lý, có toàn quyền kiểm soát để điều chỉnh tài nguyên máy ảo để có thêm sức mạnh tính toán, bộ nhớ và lưu trữ cho nhân viên của mình. Đặc biệt, doanh nghiệp theo dõi được chi phí vận hành theo thời gian thực và thanh toán theo nhu cầu sử dụng thực tế "pay as you go".

MÔ TẢ MỘT KHÁCH HÀNG ĐIỂN HÌNH:

Nhu cầu: Tòa nhà làm việc chính của một công ty có nguy cơ bị phong tỏa, mọi hoạt động ra/vào bị cấm trong thời gian dài trong khi hoạt động công ty vẫn cần duy trì với lượng 5000 nhân viên. Các ứng dụng của công ty không cho phép truy suất bằng RDP hay TeamViewer TRỰC TIẾP từ bên ngoài.

Giải pháp CLOUD DESKTOP cung cấp:

● Người dùng từ xa, sử dụng VPN Client to Site để truy cập vào mạng chứa các máy ảo tại Trung tâm dữ liệu FPT.

● Quản lý CNTT của công ty thiết lập các chích sách, cho phép người dùng truy cập các máy ảo bằng remote desktop, HTML5 hoặc VMware Horizon Client.

● Người dùng sử dụng các máy ảo này để truy xuất ứng dụng và dữ liệu trong hệ thống server của công ty như file server, hệ thống ERP…

Máy trạm ảo CLOUD DESKTOP là giải pháp làm việc tại nhà hiệu quả, bảo mật cao và được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia của FPT Telecom. Với chi phí hợp lí (chỉ từ 699.000 VNĐ/ tháng), dịch vụ chắc chắn sẽ là một lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ, vui lòng truy cập website https://fpt.work/ hoặc hotline: 1800 6906.