Giải oan cho Thư Kỳ

“Không phải không muốn, mà là vẫn luôn mong cầu nhưng không được như ý", câu nói của Thư Kỳ trong cuộc phỏng vấn gần đây xóa bỏ định kiến lối sống DINKs (Dual Income, No Kids - hai thu nhập, không con cái) từng đeo bám cô nhiều năm.

Công chúng từng nghĩ nữ diễn viên và Phùng Đức Luân là cặp sao sống đời tự do, không mong cầu có con. Nhưng sự thật hoàn toàn khác.

Vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân.

Ngay sau khi kết hôn năm 2016, Thư Kỳ chủ động tạm dừng công việc suốt một năm để tập trung điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho việc mang thai. Do vấn đề sức khỏe, kế hoạch không đạt kết quả như mong muốn.

Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận yếu tố tuổi tác là rào cản lớn, việc khả năng thụ thai tự nhiên giảm sút. Hiện tại cô không còn quá cưỡng cầu.

Trước những đồn đoán lâu nay cho rằng Phùng Đức Luân là người không muốn có con, Thư Kỳ bênh vực chồng. Minh tinh khẳng định chồng chưa từng đề xuất việc sống không con, cũng không gây áp lực hay ép buộc cô. Cả hai đã đạt được sự đồng thuận về tình trạng hiện tại, hôn nhân của họ không bị ảnh hưởng bởi việc chưa có con.

Tuổi trẻ đánh đổi

Khi nói về những do dự của bản thân đối với việc làm mẹ, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tuổi thơ nhiều tổn thương. Cô cho biết từng trải qua ký ức gia đình không êm ấm. Những trải nghiệm đó khiến cô trong thời gian dài nghi ngờ liệu mình có đủ khả năng trở thành một người mẹ tốt. Vì vậy, cô luôn giữ thái độ thận trọng đối với chuyện sinh con.

Nếu chỉ nhìn vào sự nghiệp sau này, nhiều người dễ cho rằng mọi lựa chọn của Thư Kỳ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng thực tế mọi chuyện không hề dễ dàng.

Xuất thân trong hoàn cảnh gia đình nhiều áp lực, từ tuổi thiếu niên, cô đã phải bước vào môi trường làm việc khắc nghiệt. Thời điểm đó, quy tắc ngầm của ngành rất rõ ràng khi nữ diễn viên nếu mang thai gần như đồng nghĩa với việc dừng sự nghiệp. Muốn giữ vị trí, họ buộc phải hy sinh.

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ tham gia bộ phim cấp ba đầu tiên. Để trụ vững trong ngành, cô duy trì lối sống cực đoan suốt gần một thập kỷ như ăn uống kham khổ, thường xuyên thức đêm, nhận lịch làm việc dày đặc.

Từ năm 1996-2010, sự nghiệp của Thư Kỳ phất lên, nhưng đi kèm là cái giá lớn về thể chất. Cô duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ vóc dáng, sinh hoạt đảo lộn khiến nội tiết rối loạn.

9 năm nỗ lực mang thai

Sau đám cưới giản dị năm 2016 với Phùng Đức Luân, cô gần như tạm dừng sự nghiệp, dành trọn một năm để chuẩn bị mang thai. Cô từ chối các dự án dài hạn, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc cơ thể.

Thụ tinh trong ống nghiệm trở thành một phần cuộc sống của Thư Kỳ. Mỗi tháng, cô phải theo dõi sự phát triển của nang trứng, tiêm thuốc kích thích rụng trứng định kỳ. Tác dụng phụ khiến cơ thể thay đổi như cảm xúc bất ổn, nổi mụn, phù nề...

Song song đó là quá trình điều trị kết hợp Đông - Tây y như thụ tinh trong ống nghiệm, châm cứu nhiều lần mỗi tuần, uống thuốc Đông y mỗi ngày.

Năm 2017, cô còn gặp tình trạng dị ứng nghiêm trọng, buộc phải tạm ngừng hoạt động.

Theo QQ, ở tuổi 49, xác suất mang thai tự nhiên của cô dưới 5%, còn tỷ lệ thành công IVF chỉ khoảng hơn 10%. Những lần kiểm tra liên tiếp mang lại kết quả không như mong đợi khiến hy vọng và thất vọng của hai vợ chồng lặp lại suốt nhiều năm.

Một trong những khoảnh khắc khó quên nhất là khi cô nhận kết quả xét nghiệm AMH (dự trữ buồng trứng) chỉ còn 0,8 ngay sau khi kết hôn. Bác sĩ khi đó cho biết cơ hội mang thai tự nhiên là rất thấp.

Suốt quá trình đó, cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè. Phùng Đức Luân luôn đồng hành. Anh bỏ rượu, thường xuyên đưa vợ đi khám và ở bên cô trong những giai đoạn khó khăn.

Lưu Đức Hoa đã giúp giới thiệu bác sĩ sản khoa hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khi gia đình chồng sẵn sàng chi 2 triệu HKD để hỗ trợ chi phí điều trị. Tiếc thay, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là ở tuổi 33, Thư Kỳ từng có cơ hội trữ đông trứng nhưng đã bỏ lỡ vì bận rộn với công việc. Khi nhận ra, đã là quá muộn. Đến năm 46 tuổi, cô cũng từng công khai chia sẻ rằng chuyện nhận con nuôi.

Không áp lực, tôn trọng tuyệt đối quyết định của vợ

Phùng Đức Luân cho biết không tạo áp lực, tôn trọng tuyệt đối mong muốn của vợ và hai người không có bất đồng trong vấn đề con cái.

Trước câu hỏi về việc nhận con nuôi, anh thoải mái bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng không cần bàn bạc quá nhiều nếu đó là quyết định của Thư Kỳ. Nam diễn viên cũng khéo léo né tránh câu hỏi về việc tiếp tục “nỗ lực sinh con”, cả hai giữ tâm thế nhẹ nhàng, không bị kỳ vọng ràng buộc.

Phùng Đức Luân tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định của Thư Kỳ.

Hiện tại, Thư Kỳ tập trung nhiều hơn vào cuộc sống và sự nghiệp. Cô hoàn thành bước chuyển mình khi tự biên kịch, đạo diễn bộ phim Girl , lấy cảm hứng từ chính những tổn thương thời thơ ấu. Bộ phim được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Sau 9 năm hôn nhân, mối quan hệ giữa cô và Phùng Đức Luân không bị ảnh hưởng bởi việc không có con. Cả hai cùng du lịch, chăm sóc thú cưng và duy trì cuộc sống bình dị, gắn bó.