Giải nhiệt mùa hè bằng món canh sấu sườn non

- 200gr sườn non

- 4 quả sấu

- 3 trái cà chua

- Chanh, hành tím, hành lá

- Gia vị: Muối, đường, nước mắm

Nguyên liệu cần có

- Sườn non sau khi mua về bạn rửa sơ qua với nước. Tiếp đến, bạn dùng vài lát chanh và muối, lần lượt chà chanh lên khắp sườn non rồi rửa qua với nước muối để khử sạch những bụi bẩn, đảm bảo sườn non thơm ngon, sạch sẽ.

- Cà chua sau khi rửa sạch bạn cũng cắt múi cau nhỏ. Sấu bạn rửa sạch, để ráo nước. Hành lá cắt thành từng miếng nhỏ.

- Bắc một cái nồi lên bếp, sau đó cho vào 2 muỗng cà phê dầu ăn. Khi dầu đã nóng, bạn cho vào nồi 1 thìa canh hành tím băm. Hành tím phi đã thơm, bạn cho sườn non vào trong nồi và đảo đều tay.

- Nêm thêm vào nồi sườn non 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, đảo đều tay. Tiếp đến cho 400ml nước vào và đậy nắp lại chờ nước sôi. Khi nước sôi bạn nhớ mở nắp ra vớt bọt đi nha.

- Khi nước đã sôi, bạn cho sấu và cà chua vào nồi rồi đậy nắp lại, ninh trong vòng 25 phút.

- Tiếp đến, chỉ cần mở nắp ra và nêm thêm 1 thìa cà phê muối rồi tắt bếp. Múc canh ra tô, cho vào thêm ít hành lá cho thơm.

- Tô canh sấu sườn non thơm ngon, bốc khói nghi ngút. Tô canh vô cùng đẹp mắt với cà chua màu đỏ, sấu màu xanh, sườn màu trắng.

Canh sườn nấu sấu nóng hổi, thơm nức được bày ra bàn ăn dùng kèm với cơm trắng dẻo thơm quả là sự lựa chọn hoàn hảo.

Khi ăn thử, nước canh ngon,ngọt từ xương nhờ nước hầm thịt, thêm chút vị chua chua tự nhiên của sấu và cà chua, hoà quyện với nhau vô cùng tuyệt vời luôn.