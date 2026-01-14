Không còn là “gánh nặng” mỗi khi Tết cận kề như nhiều năm trước, hiện tại, ở không ít doanh nghiệp, việc tập luyện và biểu diễn văn nghệ dịp Year End Party (YEP) đang dần trở thành một hoạt động được mong chờ - nơi nhân viên xem đây là cơ hội để “tỏa sáng” theo cách rất riêng.

Những ngày cuối năm, lướt mạng xã hội không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng, hình ảnh, clip ghi lại cảnh nhân viên các công ty tất bật tập luyện văn nghệ xuyên giờ nghỉ trưa, sau giờ làm, thậm chí đến tận khuya. Không khí ở nhiều nơi rộn ràng, náo nhiệt chẳng kém gì mùa chạy deadline cuối năm. Đáng chú ý, có những đơn vị đầu tư quy mô sân khấu, dàn dựng tiết mục hoành tráng đến mức khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí nhầm tưởng là đang xem một concert mini với ca sĩ, dancer chuyên nghiệp.

Tập văn nghệ cho công ty mà cỡ này. Nguồn: lm.cng.ng.ten

Một trong những trường hợp gây chú ý gần đây là đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên một công ty công nghệ tại TP.HCM tập luyện cho YEP cuối năm. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, không chỉ bởi quy mô đầu tư mà còn bởi tinh thần “cháy hết mình” của các nhân viên. Từ biểu cảm, động tác đến trang phục, makeup đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, ai nấy đều diễn với phong thái chẳng kém nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Liên hệ với chủ nhân clip, bạn Phan Nguyễn Hoàng Nam - 26 tuổi, làm việc tại Ban Văn hoá - Hội nhập và Trải nghiệm nhân viên, của công ty TNHH phần mềm FPT (FPT Software) cho biết khoảng 1-1,5 tháng trước ngày Tất niên mỗi đơn vị trong công ty sẽ bắt đầu “huy động” nhân sự - bàn bạc, lên ý tưởng tiết mục và tập luyện, và ai cũng hào hứng hưởng ứng.

Có những người sẵn sàng thức tới 1-2h sáng để tập văn nghệ cho tiệc Tất niên công ty cỡ này.

“Vì tinh thần thi đua của các đơn vị rất cao, ai cũng có thể là “cây văn nghệ”. Mọi người ở công ty mình vẫn hay nói vui rằng đây không chỉ là công ty công nghệ mà còn là “công ty văn nghệ hàng đầu”. Không chỉ trong tiệc Tất niên (YEP), mà suốt cả năm, công ty có rất nhiều sự kiện nội bộ, và các tiết mục văn nghệ luôn là điểm nhấn được mong chờ.

Bởi thế, không chỉ có thời gian tập văn nghệ kéo dài, mà trong thời gian đó mọi người cần thời gian chuẩn bị nhạc, thu âm, thậm chí book biên đạo và tập luyện để kịp tiến độ”, Hoàng Nam chia sẻ.

Song, vì thời điểm tập luyện các tiết mục Tất niên thường rơi vào những tháng cuối năm, công việc bận rộn nên có những hôm tập đến 1-2h sáng. Tuy nhiên, vì vốn yêu thích hoạt động này nên tất cả đều hào hứng, sẵn sàng đầu tư về cả thời gian lẫn vật chất - miễn sao các tiết mục được đầu tư, hoành tráng nhất có thể.

“Không chỉ dành cho những bạn trẻ còn độc thân mà ở công ty mình còn có rất nhiều anh chị đã có gia đình, con nhỏ vẫn nhiệt tình tham gia. Thậm chí chồng và con còn lên công ty cổ vũ vợ tập luyện. Có những hôm tập đến 1-2 giờ sáng, người yêu vẫn kiên nhẫn chờ để đưa về. Đến những ngày sát chương trình, có bạn tập cùng biên đạo đến tận 1-2 giờ sáng.

Và thú vị hơn, không ít cặp đôi nên duyên từ những buổi tập văn nghệ. Nói chung là vì quá thích, quá mê rồi thì việc gì cũng sắp xếp được”, Hoàng Nam chia sẻ thêm.

Bên cạnh tinh thần thi đua và niềm đam mê biểu diễn, giải thưởng cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo anh Nam, tiền thưởng chỉ là một phần động lực. Sau khi nhận giải, các đội thường dùng tiền để liên hoan hoặc mua quà tặng nhau, qua đó càng tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên. “Danh hiệu mới là mục tiêu lớn nhất. Cảm giác đơn vị mình chiến thắng giữa hàng loạt tiết mục được đầu tư công phu thực sự rất tự hào. Mỗi chiến thắng đều mang màu sắc riêng của từng đơn vị”, Hoàng Nam chia sẻ thêm.

Được biết, YEP cuối năm của công ty anh Hoàng Nam diễn ra vào ngày 9/1 vừa qua tại TP.HCM (YEP tại Hà Nội và Đà Nẵng sẽ diễn ra vào cuối tuần này), với sự tham gia của 6 tiết mục đến từ các đơn vị và liên quân khu vực miền Nam. Giải nhất có giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Những màn trình diễn cỡ này.

Là người trực tiếp tham gia biểu diễn, Lục Quyên (28 tuổi, nhân viên thuộc phòng Quản trị Trải nghiệm Nhân viên) cho rằng sự hào hứng này đến từ văn hoá chung của công ty - nơi nhân viên luôn năng động, nhiệt huyết và có “máu nghệ sĩ” rất cao.

Lục Quyên và team trong phần biểu diễn tại buổi YEP hôm 9/1 vừa rồi của công ty.

Lục Quyên cho biết vốn có niềm đam mê với biểu diễn, trình diễn nên càng yêu thích hơn hoạt động văn nghệ cuối năm của công ty.

“Mọi người có thể lạ hay quen, nhưng cứ vào các sự kiện nội bộ là đều hoà tan với nhau. Tụi mình thường tập vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm. Khi đã quyết định tham gia thì ai cũng rất nghiêm túc và hết mình, vì tiết mục cũng chính là ‘bộ mặt’ của phòng ban”, cô bạn chia sẻ.

Theo Lục Quyên, giải thưởng tuy hấp dẫn nhưng chỉ là phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là được thể hiện bản thân và tinh thần đoàn kết của tập thể sau một năm làm việc: “Giải nhất 20 triệu cho team về nhất, nhưng ngoài ra còn được bonus thêm từ ban lãnh đạo nên đội nào cũng rủng rỉnh. Quan trọng là cảm giác chiến thắng và tự hào”, cô bạn chia sẻ.

Không chỉ ở các doanh nghiệp lớn, xu hướng này cũng đang dần xuất hiện tại nhiều công ty. Chị Hoàng Linh (30 tuổi, nhân viên một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội) cho biết, năm nay là lần đầu tiên công ty chị tổ chức hoạt động tập luyện và biểu diễn văn nghệ theo phòng ban.

“Bọn mình bắt đầu tập từ cuối tháng 12, chủ yếu tranh thủ sau giờ làm. Công ty cũng tạo điều kiện cho nhân viên tập 1-2 tiếng trước giờ tan làm vào một số ngày. Mọi người đều không chuyên nên không khí tập luyện khá thoải mái, vừa tập vừa vui”, chị Linh chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Về phần thưởng, chị cho biết ban đầu ai cũng tò mò, nhưng càng tập thì tinh thần thi đua và mong muốn làm tốt mới là điều quan trọng. “Giải nhất 3 triệu, nhì 2 triệu, các đội còn lại 1 triệu, thêm 1 triệu hỗ trợ thuê trang phục. Tiền không lớn nhưng đủ tạo động lực và niềm vui cho mọi người”, chị nói.