Cebu (Philippines): Nơi du khách trở thành "người thân" ngay từ lần đầu gặp gỡ

Người ta hay nói Philippines là thiên đường biển đảo. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Hơn 7.000 hòn đảo trải dài giữa Thái Bình Dương không chỉ là địa lý - chúng là phông nền của một cách sống, một tinh thần mà bạn sẽ cảm nhận được ngay từ giây phút đầu tiên bước ra khỏi sân bay Mactan, khi một người lạ mặt nở nụ cười và nói: "Mabuhay!" - chào mừng bạn, một lời chào vừa có nghĩa là "hãy sống", vừa có nghĩa là "bạn thuộc về nơi này".



Đất nước của sự lạc quan, nơi người dân sống vui như một bản năng, không phải lựa chọn

Người Philippines nổi tiếng với phong cách sống lạc quan và thân thiện. Người dân đi đâu họ cũng chào và cười nói. Người Philippines cũng đặc biệt thích nhảy, từ già trẻ, gái trai đều biết nhảy. Đây không phải màn trình diễn được show ra cho khách du lịch. Đó là lối sống.

Người Philippines rất vui vẻ và cởi mở, nhìn cuộc đời một cách lạc quan. Chính điều này đã giúp họ vượt qua những trận bão kinh hoàng và những trận lụt khủng khiếp. Người Philippines hay hát, hát hay và yêu thích nhiều loại hình văn nghệ. Dù là quan chức cấp cao, nhân viên văn phòng hay người lao động bình thường, tất cả đều thích hát và hát rất hay.

Người Philippines yêu thích những hoạt động cộng đồng, nhảy múa và âm nhạc. Trong những nghi lễ tạ ơn, trên đường phố, khi kết thúc vụ mùa - người Philippines có thể ca hát và nhảy múa ở mọi nơi. Cebu - thành phố được mệnh danh là "Nữ hoàng miền Nam" của Philippines mang tinh thần ấy một cách đặc biệt mãnh liệt. Thành phố này được ví như nơi hội tụ nét đẹp cổ kính và hiện đại, truyền thống và đa dạng, nơi mà chỉ cần đi dạo qua một khu chợ đêm hay ngồi vào một quán ăn vỉa hè, bạn cũng có thể thấy cuộc sống đang được tận hưởng - không phải vì người ta không có lo toan, mà vì họ chọn không để lo toan che khuất niềm vui.

Đó là thứ năng lượng mà bạn không thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn cẩm nang du lịch nào. Nhưng nó sẽ đến với bạn, như một làn gió, ngay khi bạn bước ra đường phố Philippines.

Khi khách quý được đối xử như người nhà

Ở Philippines, có một khái niệm văn hóa tên là bayanihan - tinh thần cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ nhau mà không cần điều kiện hay đền đáp. Đây là một phong tục lâu đời của người Philippines, bắt đầu từ thời kỳ tiền thuộc địa khi mọi người hỗ trợ nhau xây dựng nhà cửa và làng mạc. Tinh thần ấy không biến mất theo thời gian - nó chỉ thay đổi hình thức biểu hiện.

Đôi khi, khi người lạ lạc đường, một gia đình Philippines điển hình sẽ tiếp đón họ - cho họ nước uống, mời họ đồ ăn. Tinh thần hiếu khách nồng hậu của người Philippines thực sự là dấu hiệu của lòng hiếu khách thực sự. Không phải vì họ được đào tạo để làm vậy. Không phải vì đó là nghĩa vụ của ngành dịch vụ. Mà đơn giản vì gia đình là tất cả trong đời sống văn hóa của Philippines, và ngay cả khi không cùng huyết thống, những người chia sẻ mối quan hệ đều trở nên thân thiết. Với người Philippines, khách đến nhà là người nhà - và điều đó được mở rộng ra cả với khách du lịch.

Cho dù đến đâu, du khách cũng sẽ được người địa phương chào đón với tất cả sự nồng ấm. Tạp chí du lịch Lonely Planet từng viết rằng, một chuyến đi đáng giá ở Philippines đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của người dân nơi đây. Ở Cebu, nụ cười ấy hiện hữu ở khắp nơi, từ cô nhân viên quầy check-in khách sạn đến anh tài xế jeepney chở bạn qua những con phố sầm uất, từ bà bán lechon trong chợ đến người thanh niên xa lạ tình nguyện dẫn đường khi thấy bạn dừng lại nhìn bản đồ.

Sự an toàn và ấm áp bạn cảm nhận được ở Cebu không đến từ hàng rào hay camera giám sát, nó đến từ chính sự tử tế của những người dân nơi đây.

Một "người anh em" không hề xa lạ với Việt Nam

Với người Việt Nam, Philippines không chỉ gần về mặt địa lý. Hai dân tộc chia sẻ với nhau những điều sâu sắc hơn rất nhiều.

Các giá trị đạo đức về việc tôn trọng gia đình, kính trọng người già và thân thiện với cộng đồng luôn được người Philippines gìn giữ, song song tồn tại cùng với những luồng văn hóa hiện đại khác. Nghe quen không? Với người Việt, điều đó không hề xa lạ. Cách người Philippines quây quần bên mâm cơm gia đình, cách họ tôn kính người lớn tuổi, cách họ tổ chức lễ hội cộng đồng rực rỡ và náo nhiệt, tất cả đều gợi lên một sự đồng điệu mà hiếm khi bạn - một du khách Việt có thể tìm thấy ở những điểm đến khác.

Ở Philippines, không có gì lạ khi có nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà, mỗi thành viên gia đình có vai trò quan tâm, tôn trọng lẫn nhau và gắn bó với nhau tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết. Người Việt nhìn vào đó sẽ thấy hình bóng của chính mình, hình bóng của những bữa cơm tất niên, của tiếng gọi "về nhà" vào mỗi dịp lễ Tết, của sợi dây vô hình nhưng bền chặt nối những người thân lại với nhau dù cách xa bao nhiêu.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Montealegre từng chia sẻ rằng, ông nhìn nhận bầu không khí Tết Nguyên đán của người Việt rất giống với cách người Philippines đón năm mới, mọi người đều vui vẻ, thể hiện sự hiếu khách, và mong đợi khoảnh khắc đoàn tụ cùng gia đình. Hai nền văn hóa, hai ngôn ngữ, hai bờ biển khác nhau, nhưng trái tim thì hướng về cùng một điều, đó là gia đình.

Đi du lịch Cebu, người Việt không cần vượt qua quá nhiều rào cản để cảm thấy được thuộc về. Vì nhịp sống, giá trị và tình cảm con người ở đây, theo nhiều cách, đã là một phiên bản song song của chính chúng ta.

Bạn đến với Cebu vì cảnh sắc và ẩm thực, nhưng sẽ quay lại vì con người

Bạn có thể đến Cebu vì những bãi biển trong xanh ở Mactan, vì trải nghiệm bơi cùng cá mập voi ở Oslob, vì lễ hội Sinulog rực rỡ màu sắc vào tháng Giêng, hay vì muốn thử món lechon thơm lừng - con heo quay giòn tan mà người Cebu coi là linh hồn ẩm thực của cả vùng. Tất cả những điều đó sẽ không làm bạn thất vọng.

Nhưng điều sẽ theo bạn về nhà, và điều sẽ khiến bạn muốn quay lại, không phải là tấm ảnh bạn chụp hay món ăn bạn nếm thử. Đó là ký ức về một người xa lạ đã chỉ đường cho bạn bằng cả trái tim. Là bữa cơm bạn được mời vào chia sẻ dù không ai biết tên nhau. Là nụ cười được tặng không vì lý do gì ngoài việc bạn đang ở đây, và điều đó là đủ.

Đừng chỉ đến Philippines như một khách du lịch đứng ngoài quan sát. Hãy để mình được đón vào, được ngồi chung bàn, được trở thành một phần - dù chỉ trong vài ngày - của đại gia đình Philippines.

Bạn đã sẵn sàng để được chào đón trở về "nhà" chưa?