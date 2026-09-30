Hiểu đúng chữ "Style" trong Greek Style Yogurt

Sữa chua Hy Lạp (Greek Yogurt) được biết đến với kết cấu đặc, sánh mịn đặc trưng. Theo phương pháp truyền thống, sau quá trình lên men, sữa chua được lọc để loại bớt nước whey, từ đó tăng hàm lượng chất khô và tạo kết cấu cô đặc hơn.

Sữa chua Hy Lạp có kết cấu đặc, mịn nhờ quá trình lọc bớt whey sau khi lên men.



Với sữa chua kiểu Hy Lạp (Greek Style Yogurt), kết cấu đặc mịn có thể được tạo nên bằng nhiều cách, từ lọc sau lên men đến điều chỉnh hàm lượng chất khô và protein trong sữa trước khi lên men. Các thành phần từ sữa có thể góp phần tạo độ đặc và độ ổn định cho sản phẩm mà không nhất thiết phải bổ sung chất làm đặc ngoài sữa. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào chữ "Style" để xác định một quy trình sản xuất cụ thể, hay kết luận rằng sản phẩm chứa phụ gia và có giá trị dinh dưỡng thấp hơn.

Dù là sữa chua Hy Lạp hay sữa chua kiểu Hy Lạp, mỗi sản phẩm vẫn cần được đánh giá dựa trên xuất xứ, bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi hay phương pháp sản xuất.

Sữa chua kiểu Hy Lạp sở hữu kết cấu đặc và sánh mịn như sữa chua Hy Lạp có thể nhờ gia tăng hàm lượng protein và chất khô từ sữa.



Ngoài ra, cách gọi "Greek Style Yogurt " cũng có thể liên quan tới nguồn gốc địa lý trong từng thị trường. Trong một phán quyết năm 2014, Tòa Phúc thẩm Anh và xứ Wales quy định rằng tại thị trường này, "Greek Yogurt" được người tiêu dùng hiểu là sữa chua được sản xuất tại Hy Lạp. Theo đó, những sản phẩm có phong cách và kết cấu tương tự nhưng được sản xuất bên ngoài Hy Lạp được phân biệt bằng cách gọi "Greek Style Yogurt".

Như vậy, chữ "Style" trước hết giúp mô tả rõ hơn phương pháp tạo ra sản phẩm hoặc xuất xứ của sản phẩm trong từng bối cảnh thị trường. Dù ở khía cạnh nào, cái tên này cũng không phải là yếu tố để quyết định chất lượng sản phẩm.

Đọc thành phần và dinh dưỡng để chọn sữa chua phù hợp

Ngay cả những hũ sữa chua cùng mang tên "Sữa chua kiểu Hy Lạp" vẫn có thể sở hữu công thức và giá trị dinh dưỡng khác nhau. Thay vì tìm một tên gọi được xem là "chuẩn" hơn, người tiêu dùng nên đặt những câu hỏi cụ thể: sản phẩm được làm từ thành phần nào, cung cấp bao nhiêu protein, chứa bao nhiêu chất béo và đường? Khi so sánh, nên đối chiếu trên cùng lượng sản phẩm, chẳng hạn 100g, để tránh nhầm lẫn giữa các khẩu phần có khối lượng khác nhau. Đồng thời, cần phân biệt "không bổ sung đường" với "không có đường", bởi sữa chua vẫn có thể chứa đường tự nhiên từ sữa.

Farmers Union Greek Style All Natural không bổ sung đường, giữ vị ngọt tự nhiên từ sữa cùng kết cấu đặc sánh đặc trưng.



Farmers Union - thương hiệu sữa chua Úc quen thuộc tại thị trường Việt Nam đại diện cho những giá trị nằm sau tên gọi "Sữa chua kiểu Hy Lạp" được thể hiện cụ thể qua chính công thức sản phẩm. Dòng Sữa chua kiểu Hy Lạp nguyên bản của hãng (gồm All Natural, Light và High Protein) được làm từ sữa, kem và men sống nguồn gốc Úc, sản xuất tại nhà máy ở Morwell, bang Victoria. Các sản phẩm này không bổ sung đường và không sử dụng chất phụ gia hay chất bảo quản nhân tạo. Qua đó có thể thấy, độ đặc, sánh mịn của một sản phẩm sữa chua kiểu Hy Lạp hoàn toàn có thể đến từ chính các thành phần sữa và công thức sản phẩm, thay vì nhất thiết phải dựa vào chất làm đặc. Với lịch sử lâu đời, nguyên liệu cao cấp cùng công nghệ sản xuất hiện đại, Farmers Union hiện là "Thương hiệu sữa chua kiểu Hy Lạp được yêu thích hàng đầu tại Úc".

Farmers Union Greek Style High Protein - một trong những dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu với công thức giàu dinh dưỡng và chất lượng cao từ Úc.



Giữa nhiều lựa chọn trên quầy sữa chua, tên gọi có thể là thông tin đầu tiên giúp người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm, nhưng không nên là căn cứ duy nhất để đánh giá. "Greek" hay "Greek Style" là cái tên giúp nhận diện phương pháp sản xuất của một loại sữa chua, còn thành phần, giá trị dinh dưỡng và trải nghiệm thực tế mới là yếu tố hoàn thiện bức tranh chất lượng.