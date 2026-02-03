Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao bàn luận về một trải nghiệm được xem là "peak" nhất khi đến Việt Nam: gội đầu tiệm. Cụ thể, trong một topic thu hút nhiều tương tác trên Xiaohongshu, một tài khoản đã hào hứng chia sẻ trải nghiệm gội đầu tại Việt Nam, mô tả cảm giác thư giãn đến mức "một khi gội đầu ở Việt Nam, cuộc đời bạn sẽ thoải mái". Chưa dừng lại ở đó, phía dưới phần bình luận của bài đăng, rất nhiều người cũng kể lại những trải nghiệm tương tự, thậm chí thừa nhận rằng sau khi về nước vẫn còn luyến lưu, nhớ mãi cảm giác thư giãn hiếm có này.

CĐM Trung Quốc khen hết lời với trải nghiệm gội đầu tiệm ở Việt Nam

Gội đầu tiệm ở Việt Nam: Dân Trung khen kỹ năng gội tuyệt đỉnh, tò mò cả sản phẩm mà các tiệm sử dụng

Điều khiến dân Trung mê mẩn khi trải nghiệm gội đầu tiệm ở Việt Nam đó là nhờ thao tác gội và mát xa thuần thục, cùng với đó là "info" các sản phẩm chăm sóc tóc mà các tiệm sử dụng. Nhiều người ví von dầu gội ở Việt Nam như có ma thuật, chỉ cần thoa lên tóc là lập tức mềm mượt, thơm lâu và bồng bềnh rõ rệt. Bên cạnh đó, kỹ năng gội và mát xa đầu - cổ - vai - gáy cũng được khen hết lời vì mang lại cảm giác thư giãn đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu; khi tỉnh dậy thì đã có ngay một mái tóc suôn mượt tức thì.

Một số bình luận của CĐM xứ Trung khi kể lại trải nghiệm gội đầu tiệm ở Việt Nam: - Gội với mát xa đầu tầm 1 tiếng là tóc thơm, bồng vô cùng. Tóc tui dễ bết dầu lắm mà gội tiệm xong 3-4 ngày vẫn tơi. - Hồi Tết đi gội đầu sướng tới mức nằm ngủ ngáy luôn xong bị bà kế bên gọi dậy vì ồn quá haha - Ảo nhất quả gội xong thấy mượt như đi duỗi tóc luôn, ai biết họ dùng dầu gội gì không ạ? - Dầu gội của họ đúng là rất thần kỳ, không dùng dầu xả mà sau khi gội xong tóc vẫn mềm mượt kinh khủng - Mình có chụp hình chai dầu gội của họ nhưng tìm trên mạng không thấy, tiếc ghê luôn! - Mình cũng y vậy. Gội 99k một lần, gội xong cái là đăng ký thẻ 1 triệu/12 lần, mỗi tháng làm lại thẻ 1 lần luôn. Giờ về rồi mà không biết nên gội ở tiệm nào nữa, thấy tiệm nào cũng… thiếu thiếu

Nguồn: TikTok @.nng.th.gi.u, @bachuareview



Giá cả khi gội đầu tiệm ở Việt Nam

Được xem là một trong những dịch vụ "peak" nhất tại Việt Nam, khiến không ít du khách trải nghiệm một lần là nhớ mãi, điều bất ngờ là gội đầu tiệm lại có mức giá khá dễ chịu. Từ bình dân đến cao cấp đều có đủ lựa chọn, và ở mỗi phân khúc, trải nghiệm mang lại nhìn chung đều khiến khách hài lòng.

Thông thường, tại các tiệm gội đầu bình dân, mức giá dao động khoảng 40.000 đồng với dầu gội thường, hoặc từ 70.000 - 100.000 đồng nếu sử dụng dầu gội cặp. Ở các salon tóc, giá có thể cao hơn tùy vào thương hiệu và dòng sản phẩm chăm sóc tóc được sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều tiệm chuyên về gội đầu dưỡng sinh cũng ngày càng phổ biến, với mức giá khoảng 150.000 - 350.000 đồng, đi kèm các liệu trình massage đầu, cổ, vai, gáy thư giãn sâu. Nhìn chung, chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, khách đã có thể tận hưởng trọn vẹn một trải nghiệm gội đầu được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn cảm giác thư giãn.

Nguồn: TikTok @duongsinhcobaspa

Một số loại dầu gội được ưa chuộng

Tại các tiệm gội đầu và salon tóc ở Việt Nam, sản phẩm chăm sóc tóc được sử dụng khá đa dạng, tùy theo phân khúc dịch vụ cũng như lựa chọn của khách hàng. Ở nhóm phổ thông, nhiều tiệm ưu tiên các dòng dầu gội như Nguyên Xuân, Olexrs nhờ mùi hương dễ chịu, cảm giác sạch da đầu nhưng không khô tóc. Với phân khúc cao hơn, các salon thường sử dụng những sản phẩm chăm sóc chuyên nghiệp như Olaplex hay Moroccanoil, nổi bật ở khả năng làm mềm tóc, giảm xơ rối và giữ hương lâu.

Khi kết hợp cùng kỹ năng gội và mát xa bài bản, những sản phẩm này không chỉ giúp tóc suôn mượt, tơi xốp mà còn mang lại cảm giác thư giãn rõ rệt, góp phần tạo nên trải nghiệm gội đầu tiệm được nhiều khách trong và ngoài nước yêu thích.