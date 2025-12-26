Giải mã bí mật về DHA nhiều mẹ bầu chưa biết

DHA là gì và tại sao thai nhi cần DHA?

Docosahexaenoic Acid) là một axit béo Omega-3 chuỗi dài, được xem là "chất dinh dưỡng vàng" cho sự phát triển của thai nhi. Không giống như nhiều dưỡng chất khác, cơ thể con người không thể tự tổng hợp đủ lượng DHA cần thiết, đặc biệt trong thai kỳ khi nhu cầu tăng cao. Do đó, việc bổ sung DHA từ chế độ ăn hoặc thực phẩm chức năng là vô cùng quan trọng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), phụ nữ mang thai nên đảm bảo cung cấp đủ 200-300mg DHA mỗi ngày để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Phụ nữ mang thai nên bổ sung khoảng 200 - 300mg DHA mỗi ngày

DHA và sự phát triển não bộ thai nhi

Não bộ của thai nhi tích lũy DHA mạnh nhất trong 3 tháng cuối thai kỳ, khi não phát triển nhanh và cần nhiều DHA để hình thành cấu trúc thần kinh. DHA chiếm tới 97% tổng lượng Omega-3 có trong não và là thành phần cấu trúc quan trọng của tế bào thần kinh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy, trẻ sơ sinh có mẹ bổ sung đầy đủ DHA trong thai kỳ có sự phát triển nhận thức tốt hơn trong những năm đầu đời. DHA hỗ trợ thị giác của thai nhi Bên cạnh não bộ, võng mạc mắt cũng là nơi tập trung hàm lượng DHA cao nhất trong cơ thể - chiếm tới 93% tổng lượng Omega-3 có trong mắt. DHA là thành phần cấu trúc chính của tế bào cảm quang trên võng mạc, giúp võng mạc nhạy cảm với ánh sáng và truyền tín hiệu thị giác đến não. Giai đoạn thai nhi từ tuần thứ 26 đến tuần thứ 40 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của hệ thần kinh thị giác. Đây cũng là lúc nhu cầu DHA của thai nhi tăng cao nhất. Nếu mẹ thiếu hụt DHA trong giai đoạn này, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt bé, làm giảm khả năng nhìn rõ và phản ứng với kích thích thị giác.

DHA là thành phần chính của tế bào cảm quang trên võng mạc

DHA hỗ trợ sức khỏe tim mạch của mẹ và bé

Trong khi DHA đóng vai trò nền tảng cho não và mắt của thai nhi, thì EPA - một loại Omega-3 khác thường đi cùng với DHA - lại có ý nghĩa quan trọng đối với hệ tim mạch của cả mẹ và bé. Đối với thai nhi, tim bắt đầu đập từ tuần thứ 5-6 và phát triển hoàn chỉnh vào tuần thứ 10. DHA và EPA cùng nhau hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển tim của thai nhi. Đối với người mẹ, thai kỳ là giai đoạn hệ tim mạch chịu áp lực lớn do lượng máu tăng lên 40-50% để nuôi dưỡng thai nhi. EPA trong Omega-3 giúp hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch của mẹ.

DHA hỗ trợ sức khỏe tim mạch cho cả mẹ và thai nhi

DHA - Dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được

Một điểm đặc biệt của DHA là cơ thể con người không thể tự tổng hợp đủ lượng DHA cần thiết, đặc biệt trong thai kỳ khi nhu cầu tăng cao gấp nhiều lần. Tam cá nguyệt thứ ba là giai đoạn thai nhi tích lũy DHA mạnh nhất. Trong giai đoạn này, DHA được vận chuyển ưu tiên qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi, do đó thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn DHA từ mẹ. Nếu người mẹ không được bổ sung đủ DHA, dự trữ DHA trong cơ thể mẹ sẽ cạn kiệt, ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, việc bổ sung DHA từ nguồn bên ngoài (hải sản giàu DHA hoặc thực phẩm chức năng) là cần thiết, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và cho con bú.

