Giải cứu thiếu niên 17 tuổi bị bắt cóc, "tra tấn" vì mâu thuẫn tình ái

Ngày 3-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Hiếu (20 tuổi; ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 30-3, Công an huyện Châu Thành nhận tin báo Trần Văn Hiền (17 tuổi; ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đang làm công nhân của một công ty thuộc Khu Công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành đang bị một nhóm người bắt cóc và đánh đập. Công an vào cuộc thì phát hiện Hiền bị đưa vào gò mả ở xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) rồi bị trói tay buộc vào 1 cây cột. Tại đây, công an phát hiện Huỳnh Thanh Tuấn (14 tuổi; ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) cầm hung khí "nóng" đứng canh gác, không cho Hiền bỏ trốn.

Lê Minh Hiếu tại công an

Tại cơ quan công an, Tuấn khai Hiếu chính là kẻ chủ mưu bắt cóc anh Hiền đánh đập vì mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, Hiền có quan hệ tình cảm với Lê Lâm Mẫn T. (16 tuổi; ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) và đã chia tay, không còn qua lại với nhau. Sau đó giữa Hiền và T. cự cãi, nói xấu nhau trên nhóm trò chuyện Zalo chung. Khoảng 18 giờ ngày 29-3, Nguyễn Thị Anh Thư (15 tuổi; ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là bạn làm chung với Hiền và T. gọi điện liên hệ Hiền ra khu vực chợ đêm Tân Hiệp để giải quyết mâu thuẫn. Hiền cùng 2 người bạn điều khiển xe máy chạy đến điểm hẹn. Tại đây, Hiền thấy T. và Thư đang đứng nói chuyện với Hiếu . Hiếu gọi thêm người đến và một người dùng dao tự chế rượt đuổi chém Hiền nên Hiền bỏ chạy, để lại xe máy.

Tuấn lấy xe máy của Hiền đem đến một điểm giữ xe trên địa bàn huyện Châu Thành để gởi. Sau đó, cả nhóm hẹn Hiền đến gặp tại nhà sách Tân Hiệp (huyện Châu Thành). Khi đến nơi, thấy nhóm của Hiếu đông quá nên Hiền định bỏ chạy thì bị bắt lại, sau đó bị trói và bị đánh đập trước khi được công an giải cứu.