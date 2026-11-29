Sau một ngày dài bận rộn, ai cũng chỉ mong về đến nhà là có ngay một bữa cơm nóng hổi, đủ chất mà không phải lỉnh kỉnh đứng bếp hàng giờ. Với những người không có nhiều thời gian nấu nướng, bí quyết để duy trì những bữa ăn tại gia nhanh gọn chính là sơ chế sẵn nguyên liệu và ưu tiên các món dễ làm.

Trong bữa tối hôm nay, món sườn đã được mình kho sẵn từ trước bằng nồi ủ và giữ ấm trong ở nhiệt độ 80°C (nếu không dùng lò, bạn chỉ cần đậy kín nắp hoặc đặt nồi thức ăn vào nước ấm là vẫn giữ được độ nóng hổi). Hai món còn lại cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng nên khi vừa về tới nhà, mình chỉ mất chưa đầy 10 phút đỏ lửa là có thể dọn ngay ra bàn. Cả 3 đều là những món ăn gia đình quen thuộc, cách làm cực kỳ đơn giản nhưng lại rất ngon miệng và đưa cơm.

Thực đơn hôm nay gồm có 3 món: Sườn heo kho măng xanh, trứng bác xào tôm, bông cải xanh xào cà rốt. Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi các bước nấu chi tiết nhé!

1. Sườn heo kho sốt xí muội (sốt mơ/mận)

Chần sườn heo trong nước lạnh, vớt bọt sau khi nước sôi rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm; để ráo. Làm nóng chảo với một ít dầu, cho sườn vào xào đến khi nước bay hơi hết. Cho gừng thái lát và nước tương nhạt vào, đảo đều. Sau đó, thêm nước sôi vừa đủ ngập sườn, rồi cho vào nồi đất.

Sau khi cho vào nồi đất, thêm 2-3 thìa canh sốt xí muội, một chút nước tương vào. Không cần thêm gia vị nào khác. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong một giờ. Hầm sườn cho đến khi mềm, sau đó đun sôi nước dùng trên lửa lớn cho đến khi đặc lại. Làm sánh nước dùng bằng hỗn hợp bột bắp cho đến khi sánh mịn và bóng.

Cho sườn ra đĩa và rắc mè rang lên trên. Cách hầm sườn này vô cùng đơn giản; bạn chỉ cần một ít nước tương và sốt xí muội, không cần thêm gia vị nào khác. Thịt mềm và đậm đà hương vị, với sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua, độ mặn vừa phải - trẻ em rất thích.

2. Bông cải xanh xào cà rốt

Sau khi sơ chế bông cải xanh và cà rốt thì đun một nồi nước sôi. Sau đó thả bông cải xanh và cà rốt vào chần đến khi chín khoảng 60%, sau đó vớt ra khỏi nước. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào đến khi thơm. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm một ít ớt băm. Cho bông cải xanh và cà rốt vào, xào trên lửa lớn cho đến khi chín, sau đó nêm muối và bột ngọt.

3. Tôm xào trứng bác

Bỏ đầu và vỏ tôm, khía một đường dọc theo sống lưng, thêm muối và tiêu, trộn đều và ướp trong vài phút. Đánh tan 3 quả trứng, sau đó thêm một ít nước bột bắp, muối và hành lá thái nhỏ rồi trộn đều. Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm vào và xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi chín. Vặn lửa lớn, đổ hỗn hợp trứng vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi chín.

Tôm nấu theo cách này sẽ giòn và dai, trứng thì mềm và ngon, còn hương thơm của hành lá làm cho món ăn đặc biệt tươi ngon.

Bận rộn đến mấy thì một bữa cơm nhà nóng sốt, tròn vị vẫn luôn là cách nạp lại năng lượng tuyệt vời nhất sau một ngày dài. Chỉ cần một chút khéo léo trong khâu chuẩn bị, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm tối đa thời gian đứng bếp mà vẫn thưởng thức được những món ăn ngon lành, đủ chất. Chúc bạn luôn có những bữa tối thật thảnh thơi và ngon miệng!