Giải bóng bàn đặc biệt quy tụ 108 người con xứ Nghệ

Những thành viên tham gia giải Bóng bàn đồng đội Những người con xứ Nghệ tại Hà Nội

Giải đấu được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, đồng thời mở rộng giao lưu, kết nối giữa những người con xứ Nghệ tại Hà Nội. Đây cũng là hoạt động thể thao phong trào được Hội Bóng bàn Xứ Nghệ tại Hà Nội duy trì tổ chức thường niên, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh.

Năm nay, giải đấu quy tụ 108 vận động viên, là những người con Nghệ An – Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau như sinh viên, cán bộ, nghệ sĩ… Tất cả cùng chung niềm đam mê với bộ môn bóng bàn và tham gia tranh tài trong không khí đoàn kết, trung thực, cao thượng và chuyên nghiệp.

Các thành viên là sinh viên, cán bộ, văn nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Với quy mô tổ chức ngày càng mở rộng, Giải Bóng bàn Đồng đội Những người con Xứ Nghệ tại Hà Nội lần thứ 3 mang đến một mùa giải sôi nổi, giàu cảm xúc, có nhiều điểm nhấn chuyên môn, đồng thời hứa hẹn thiết lập thêm những dấu mốc mới trong hoạt động phong trào của Hội Bóng bàn Xứ Nghệ tại Hà Nội.

Là một trong hai giải đấu thường niên của Hội, giải không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao thể chất, duy trì phong trào rèn luyện thể thao mà còn là dịp ý nghĩa để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đồng hương, mở rộng mối quan hệ trong công việc và đời sống, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết xứ Nghệ tại Thủ đô.

Giải đấu nhằm giao lưu, học hỏi và giao lưu với tinh thần thể thao cao thượng

Đối tượng tham dự giải là các thành viên thuộc Hội Bóng bàn Xứ Nghệ tại Hà Nội, có căn cước công dân thể hiện quê quán, nơi thường trú hoặc sinh ra và lớn lên tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, những người con xứ Nghệ đang sinh sống tại quê nhà hoặc các địa phương khác trên cả nước cũng có thể chủ động sắp xếp thời gian để tham gia thi đấu.

Nhạc sĩ An Hiếu – trưởng ban tổ chức giải

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu cho biết, Hội Bóng bàn Xứ Nghệ tại Hà Nội đã được thành lập từ nhiều năm nay, là nơi quy tụ những người yêu thích bóng bàn với tinh thần cởi mở, không phân biệt tuổi tác hay chức vụ. "Năm nay là năm thứ 3 tổ chức giải đấu, ban tổ chức mong muốn tạo ra một môi trường vận động thoải mái, vui vẻ, nơi mọi người được thi đấu và giao lưu với tinh thần thể thao cao thượng". anh nhấn mạnh.