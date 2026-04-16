Theo hãng thông tấn ERR News (Estonia), do giá nhiên liệu tăng cao, một số người dân Estonia sử dụng ô tô cũ đã chuyển sang sử dụng dầu ăn làm nhiên liệu thay thế dầu diesel.

Việc thay thế nhiên liệu bằng dầu ăn không chỉ có ở Estonia. Một số người Estonia sử dụng ô tô cũ với động cơ đơn giản đã chuyển sang dùng dầu ăn, vì dầu ăn có giá khoảng 1 euro (31.000 VNĐ)/lít, trong khi giá dầu diesel đã vượt 2 euro/lít.

Trong số này có Karlo, người đang sử dụng dầu ăn làm nhiên liệu cho chiếc xe tải Volkswagen Transporter đời 1997 của mình. Ông cho biết phương pháp này chỉ phù hợp với những chiếc xe có động cơ cũ, và cũng cần phải trộn một ít dầu diesel cùng, bởi vì nếu chỉ đổ đầy bình bằng dầu ăn, xe sẽ khó khởi động.

Mùa này, Karlo đã lái xe được 2.000 km với hỗn hợp nhiên liệu chứa dầu ăn và chưa gặp bất kỳ sự cố nào.

Dầu ăn có thể mua được ở các cửa hàng Estonia với giá chỉ 99 xu/lít, trong khi ở phía biên giới với Latvia giá còn rẻ hơn nữa. Karlo ấy nói thêm rằng ngoài việc giảm chi phí trên mỗi km lái xe, dầu ăn không gây mùi khó chịu như dầu diesel, và cảm giác lái xe giống như đang ở trong một tiệm bánh.

Trong khi đó, ông Peeter-Tanel Orro, chuyên gia trưởng của Cục Thuế và Hải quan, cho biết bất kể đó là nhiên liệu hóa thạch hay không, bất kỳ chất lỏng nào được sử dụng làm nhiên liệu hoặc chất phụ gia đều phải chịu thuế. Điều này có nghĩa là nếu dầu hạt cải hoặc bất kỳ loại dầu ăn nào khác được sử dụng làm nhiên liệu, dù ở dạng nguyên chất hay pha trộn với dầu diesel, thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt giống như đối với dầu diesel. Ông cũng cho biết thêm rằng trách nhiệm khai báo và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc về những người sử dụng các chất lỏng khác thay cho nhiên liệu.

Tuy nhiên, theo như ông Orro được biết, Cục Thuế và Hải quan vẫn chưa xác định được trường hợp nào dầu ăn được sử dụng làm nhiên liệu.

