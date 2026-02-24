Giá vàng sáng ngày 24/2: Chạm mức cao nhất trong 3 tuần

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 24/2, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh so với phiên trước, tiếp tục duy trì ở mức cao.



Hiện các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI… đang niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng ghi nhận đà tăng mạnh trên diện rộng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. SJC điều chỉnh tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI là thương hiệu có mức tăng mạnh nhất, lên tới 5,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đang được giữ ổn định. Vàng nhẫn SJC giao dịch tại 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ và DOJI duy trì quanh 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ba tuần vào thứ Hai, bởi làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn mới trong bối cảnh bất ổn liên quan đến kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông tuyên bố sẽ nâng thuế trở lại sau phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế trước đó.

Hiện giá vàng giao ngay đang giao động quanh mức 5.220 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này từng lập đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1.

Ông Jeffrey Christian, đối tác điều hành của CPM Group, nhận định: "Hiện có rất nhiều vấn đề kinh tế và chính trị trên toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường trầm lắng dịp nghỉ lễ, chúng tôi kỳ vọng giá vàng có thể tăng mạnh trong tuần này khi hoạt động giao dịch sôi động trở lại".

Trong ngày thứ Hai, ông Trump tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao liên quan đến kế hoạch áp thuế, sau khi trước đó vào thứ Bảy ông tuyên bố sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15% — mức tối đa theo quy định pháp luật.

Trung Quốc đại lục, một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, vẫn đang nghỉ Tết Nguyên đán và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba.

Về dài hạn, trong vài quý tới, ông Christian cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng đi lên và có khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát cơ bản tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 12, trong khi các số liệu khác lại cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể trong quý IV — sự kết hợp có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi tín hiệu từ loạt bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này để làm rõ hơn định hướng chính sách, đồng thời theo dõi các diễn biến mới liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran.

Vàng, vốn được xem là kênh lưu trữ giá trị an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị, thường có xu hướng tăng giá khi lãi suất ở mức thấp.

Linh San