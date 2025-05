Giá vàng liên tục giảm mạnh: Nên mua hay bán?

Vàng được dự báo đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030

Dù giá vàng năm nay đã bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce, các chuyên gia tại Tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư Incrementum AG nhận định xu hướng tăng dài hạn mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ còn tăng mạnh hơn trong nửa cuối thập kỷ này.

Trong báo cáo thường niên In Gold We Trust công bố ngày 15/5, nhóm nghiên cứu do Ronald-Peter Stöferle và Mark Valek dẫn đầu giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030. Tuy nhiên, với lạm phát đang gia tăng, họ đưa ra kịch bản lạc quan với giá vàng có thể vọt lên 8.900 USD vào cuối thập kỷ.

" Từ đầu năm, đà tăng mạnh đã đưa giá vàng tiến gần hơn đến kịch bản lạm phát so với kịch bản cơ bản ", các nhà phân tích nhấn mạnh.