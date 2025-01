Sáng 29/1, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.761 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng do đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán. Kim loại quý này có mức tăng gần 1% nhờ được thúc đẩy bởi lực mua trú ẩn an toàn do lo ngại ngày càng tăng về bất ổn xung quanh đề xuất áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis của RJO Futures, một trong yếu tố chính thúc đẩy vàng là những bình luận của ông Trump về thuế quan cùng các yếu tố địa chính trị, kỳ vọng lạm phát.

Giá vàng hôm nay đi lên. (Ảnh: Kitco)

Theo đó, vào đầu tuần, ông Trump cho biết rằng ông có kế hoạch áp thuế đối với chip máy tính, dược phẩm và thép nhập khẩu nhằm khuyến khích các công ty sản xuất những mặt hàng này tại Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng, ngoài là yếu tố có khả năng khiến lạm phát tăng cao, các chính sách của ông Trump còn có nguy cơ gây ra chiến tranh thương mại. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng thỏi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/1 (mùng 1 Tết), giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 86,9 - 88,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện đang được Doji niêm yết ở mức 86,6 - 88,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.761 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.766 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo cuộc khảo sát vàng của Kitco News, có tới 80% số chuyên gia kỳ vọng vàng tăng giá trong tuần này cho dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều nước châu Á làm chậm đợt tăng giá của vàng.

Một số dự báo cho rằng, vàng sẽ tăng mạnh sau kỳ nghỉ tại châu Á, sẽ sớm lên trên ngưỡng 2.800 USD và sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng có thể đã thay đổi sau sự xuất hiện của startup AI DeepSeek của Trung Quốc.

Giới đầu tư đang đánh giá những tác động của cơn bão công nghệ này, với tâm điểm sự chú ý dồn vào quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm cả quan hệ thương mại và công nghệ. Trước đó, Mỹ đã cố gắng cản bước Trung Quốc trong lĩnh vực AI thông qua các quy định cấm xuất khẩu chip và công nghệ bán dẫn tiên tiến.