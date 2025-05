Giá vàng hôm nay 20/5: Vừa hồi phục, giá vàng lại đi xuống

Giá vàng giảm nhẹ sau phiên hồi phục hôm qua, trong bối cảnh thị trường tài chính bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật tuyên bố rằng thuế quan thương mại sẽ trở lại mức công bố ngày 2/4 nếu các quốc gia không đàm phán với Mỹ "một cách thiện chí".

Dữ liệu mới nhất cho thấy cuộc chiến thương mại với Mỹ đã gây tổn hại đến nền kinh tế Trung Quốc. Các biện pháp áp thuế và rào cản thương mại đã trực tiếp làm suy giảm kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ, vốn là một trụ cột quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng, vàng đang ở thế giằng co và vẫn có nhiều tiềm năng tăng giá. Theo Reuters , Moody’s đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ mức "Aaa" xuống "Aa1", viện dẫn lý do nợ công và lãi suất tăng cao một cách đáng kể so với các quốc gia có xếp hạng tương đương.

" Xét về tổng thể, trong vài tháng tới, vàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn đáng tin cậy, đặc biệt sau đợt hạ tín nhiệm này của Mỹ. Với tôi, thị trường vàng vẫn nên mua và nắm giữ ", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia cấp cao tại RJO Futures nhận định.

Chỉ số USD (.DXY) đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/5, trong khi các chỉ số chính của Phố Wall cũng giảm điểm. Đồng bạc xanh yếu đi sẽ là động lực giúp vàng hồi phục trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay lại đi xuống. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 20/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 111,5 - 114,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.225 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.227 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures nói rằng, nhìn chung, trong vài tháng tới, vàng vẫn là khoản đầu tư an toàn và vẫn là tài sản nên nắm giữ.

Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp diễn, dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về thuế quan trong 90 ngày.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade cho biết, việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s hạ bậc tín nhiệm của Mỹ, cùng với phản ứng né tránh rủi ro từ thị trường, làm vàng tăng giá.

Ngân hàng ANZ nhận định giá vàng có thể được hỗ trợ quanh mức 3.200 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới mức này, giá vàng có thể tiếp tục rơi về vùng 3.000 - 3.145 USD/ounce.