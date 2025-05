Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.308 USD/ounce, giảm 8,5 USD/ounce so với kết phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp do đồng USD tăng giá và dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có xu hướng giảm bớt. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,62%, nhưng vẫn ghi nhận tháng thứ tư tăng liên tiếp với mức tăng 5% trong tháng 4. Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 1,3%, xuống 3.289 USD.

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường hiện đang biến động mạnh do sự cạnh tranh giữa các luồng giao dịch. Có vẻ như vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau một thời gian tăng giá mạnh.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa)

Đồng USD tăng 0,1% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với những nhà đầu tư sử dụng các ngoại tệ khác. Frank Watson, chuyên gia phân tích tại Kinesis Money, cho biết giá vàng giảm trong bối cảnh thị trường ổn định hơn sau khi căng thẳng thương mại do Mỹ dẫn đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, việc vàng không giảm quá sâu cũng cho thấy thị trường tài chính vẫn còn lo ngại trước những bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, giá vàng thế giới có thể tăng lại trong ngày sau khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố không đạt kỳ vọng.

Báo cáo việc làm ADP của Mỹ trong tháng 4 cho thấy chỉ có 62.000 việc làm mới được tạo ra, thấp hơn nhiều so với dự báo 120.000. Bên cạnh đó, GDP quý I/2025 của Mỹ suy giảm 0,3%, trái ngược với kỳ vọng tăng 0,4%.

Bên cạnh tăng trưởng việc làm yếu kém, báo cáo còn cho thấy lạm phát tiền lương có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, mức lương của nhân viên duy trì công việc hiện tại chỉ tăng 4,5% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với tháng 3. Trong khi đó, những người chuyển đổi công việc nhận mức tăng lương trung bình 6,9% so với mức 6,7% của tháng trước.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 119,3 - 121,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 114 - 116,5 triệu đồng/lượng, cũng không đổi ở cả chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở ngưỡng 3.308,50 USD/ounce, giảm 8,5 USD/ounce so với kết phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo kết quả khảo sát của Reuters , các nhà kinh tế đang cảnh báo về nguy cơ nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái ngay trong năm nay. Đây sẽ là yếu tố quan trọng tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới, khi nhà đầu tư tìm kiếm các kênh trú ẩn an toàn.

Chuyên gia Manoj Kumar Jain từ công ty nghiên cứu Prithvifinmart nhận định rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự biến động của tỷ giá USD và việc thị trường chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Theo ông, vùng hỗ trợ hiện tại của vàng nằm quanh mức 3.300 - 3.274 USD/ounce, trong khi vùng kháng cự dao động từ 3.358 - 3.380 USD/ounce.

Về mặt kỹ thuật, phe giá tăng (bulls) vẫn nắm lợi thế trên thị trường vàng kỳ hạn tháng 6. Mục tiêu tiếp theo của họ là đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức cao kỷ lục 3.509,9 USD/ounce. Trong khi đó, phe giá giảm (bears) đang nhắm đến việc kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3.200 USD/ounce.

Theo báo cáo triển vọng hàng hóa mới nhất của Ngân hàng Thế giới, giá vàng trung bình trong năm nay vẫn được dự báo ở mức cao, khoảng 3.250 USD/ounce. Con số này cao hơn 36% so với mức trung bình của năm ngoái và cho thấy một sự điều chỉnh đáng kể so với dự báo trước đó vào tháng 11, khi các chuyên gia còn cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Dự kiến sang năm 2026, giá vàng sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 3.200 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,5%. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh chung của thị trường hàng hóa, vàng vẫn được đánh giá là tài sản nổi bật nhất trong vòng hai năm tới.