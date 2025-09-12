Giá vàng giảm sâu nhiều phiên liên tiếp, có nên bán ra lúc này để chốt lời sớm?

Thị trường vàng trong nước sáng nay 12/9 tiếp tục chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Tại nhà vàng Mi Hồng (TPHCM), giá vàng nhẫn giảm xuống 125 – 127 triệu đồng/lượng, mất 3 triệu đồng chỉ sau một đêm. Giá vàng miếng cũng lao dốc về 129,5 – 132 triệu đồng/lượng giảm trung bình 3-4 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 ngày.

Các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC hiện cũng ghi nhận mức giảm trung bình 1 triệu đồng/lượng chỉ trong ngày.

Trong bối cảnh giá vàng giảm liên tiếp, nhiều người nắm giữ vàng từ vùng giá thấp đang cân nhắc bán ra để chốt lời sớm. Xét trên góc độ tài chính cá nhân, hành động này có thể phù hợp với nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, những người mua vàng với mục đích lướt sóng. Khi biên lợi nhuận đã đạt kỳ vọng, việc bán ra sớm sẽ giúp hiện thực hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro từ các đợt giảm tiếp theo nếu xu hướng chưa ổn định.

Tuy nhiên, với nhóm mới mua vàng ở vùng giá cao hơn, việc bán ngay thời điểm này có thể khiến khoản lỗ trở nên "chắc chắn" thay vì để ngỏ cơ hội hồi phục. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể chịu áp lực khi thị trường quốc tế thiếu thông tin hỗ trợ và các yếu tố trong nước về chính sách tác động, song về dài hạn vàng luôn được coi là kênh trú ẩn quan trọng trước rủi ro địa chính trị và lạm phát.

Điều quan trọng là không nên ra quyết định theo tâm lý đám đông. Nếu đang nắm giữ lượng vàng lớn, chiến lược hợp lý là chia nhỏ danh mục: bán một phần để giữ thanh khoản và "khóa" lợi nhuận, đồng thời tiếp tục nắm giữ một phần để đảm bảo vai trò phòng ngừa rủi ro của vàng trong danh mục đầu tư. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư vừa giảm bớt áp lực biến động ngắn hạn, vừa duy trì sự cân bằng tài sản.

Ngược lại, nếu coi vàng là kênh tích sản dài hạn, nhà đầu tư nên kiên nhẫn. Thay vì bán tháo khi giá đang rơi, có thể duy trì tỷ trọng 5 – 10% vàng trong danh mục tài sản, coi đây là "tấm khiên" bảo vệ trước những cú sốc vĩ mô khó lường. Lịch sử cho thấy vàng có xu hướng tăng giá trở lại khi lãi suất giảm hoặc khi kinh tế – chính trị toàn cầu bất ổn.

Với những ai đang cân nhắc mua vàng, đây là thời điểm cần thận trọng. Việc giá vàng liên tục giảm 2 – 4 triệu đồng/lượng chỉ trong vài ngày cho thấy thị trường chưa ổn định. Nếu quyết định mua, nên giải ngân từng phần theo chiến lược "bình quân giá", thay vì "tất tay" ở một mức cụ thể. Cách đi vốn chậm rãi giúp giảm thiểu rủi ro nếu giá còn giảm tiếp trong những phiên tới.

Giá vàng sáng nay tiếp tục lao dốc, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Việc bán ra lúc này có thể phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn muốn chốt lời, nhưng lại không thực sự có lợi cho người mua ở vùng giá cao. Chiến lược an toàn nhất vẫn là phân bổ linh hoạt: bán ra một phần để bảo toàn lợi nhuận và giữ lại một phần để tích sản. Với người mới tham gia, cần tránh tâm lý FOMO và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu ổn định rõ ràng hơn từ thị trường.