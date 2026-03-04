Giá vàng giảm rất mạnh, bạc 'bay' 14 triệu đồng/ngày

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 184-187 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 183,7 - 186,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn vàng miếng SJC (ảnh: Như Ý).

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.125 USD/ounce, giảm hơn 202 USD/ounce so với chiều qua. Đáng ngạc nhiên, giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Giá bạc trong nước cũng có mức giảm mạnh nhất trong ngày. Chiều qua, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,0-3,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tương đương 83 triệu đồng/kg, giảm 14 triệu đồng/kg trong ngày. Bạc Ancarat niêm yết 83 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 82 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.046 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 25.968 - 26.298 đồng/USD.