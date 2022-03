Giá trị KHỦNG KHIẾP của căn villa trong loạt ảnh nghi ca sĩ Vbiz "nương tựa" đại gia U60: Không dưới 100 tỷ, đoạt giải kiến trúc của thế giới!

Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, dân mạng đã "hít drama" không kịp thở khi lần đầu tiên có scandal về một "ca sĩ Gen Z bên đại gia".

Ở diễn biến mới nhất, sau khi lộ nhiều hình ảnh được cho là thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60 cùng đi đánh golf, ôm nhau ở khách sạn hạng sang tại Hà Nội... dân mạng tiếp tục đào ra loạt hình ảnh nghi đi xem biệt thự. Trong ảnh, 2 nhân vật đang gây xôn xao cõi mạng này đã lái chiếc Rolls Royce đi xem biệt thự ở một khu nhà giàu nổi tiếng tại Quận 2, TP.HCM.

Mới đây trên các diễn đàn "bà tám showbiz", một vài cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra khu biệt thự được cho là Hiền Hồ và vị đại gia nổi tiếng đi xem nằm ở khu An Phú. Trong những năm trở lại đây, BĐS An Phú được xem là tiềm năng không kém cạnh khu nhà giàu Thảo Điền "đối diện". Thậm chí với những người giàu, khu An Phú thậm chí còn được cho là nơi đất lành chim đậu vì yên tĩnh, giao thông thuận lợi và không "xô bồ" như Thảo Điền.

Khu nơi đại gia U60 và Hiền Hồ đi xem biệt thự nằm ở An Phú, đối diện với Thảo Điền

Căn biệt thự được cho là đại gia và Hiền Hồ đi xem

Điều đáng nói là căn biệt thự mà dân mạng "truy vết" từ những bức hình lan truyền trên Internet có "thân thế" không phải dạng vừa, thậm chí theo lời của những tay thạo tin BĐS Quận 2, trị giá của căn villa này không thể nào dưới 100 tỷ.

Ngoài vị trí đắc địa, tọa lạc ngay khu yên tĩnh - riêng tư nhất nhì Quận 2, căn villa có tên Sky House này còn được cho là một "tuyệt tác" về thiết kế. Vào năm 2021, trên website của tổ chức World Architecture Festival (WAF), trang này đã công bố danh sách những công trình kiến trúc trên thế giới dành giải thưởng tại liên hoan kiến trúc thế giới 2020 - 2021, Sky House đã dành chiến thắng ở hạng mục nhà ở đô thị - House & Villa (Urban/Suburban).

Toàn cảnh khu villa được cho là đại gia và Hiền Hồ đã đi xem

Căn nhà kết nối với mảng xanh xung quanh

Những bộ bàn ghế độc đáo bên trong

Không gian được cắt nửa làm hồ cá Koi

Không gian sinh hoạt bên trong

Nhóm thiết kế dự án này cho biết, nguồn cảm hứng tạo nên căn villa "độc đáo" này được lấy ý tưởng từ chính đặc thù của TP.HCM. Đây là nơi có mật độ công trình - lưu thông xe cộ luôn đông đúc. Vậy nên căn nhà với nhóm thiết kế phải là nơi để gia chủ có không gian để tĩnh tâm, "chill" bên thiên nhiên cây cỏ. Tính kết nối của con người và thiên nhiên ở đây là cực kì cao.

Nguồn: Tổng hợp