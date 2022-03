Khi mua nhà mặc môi giới nói, bạn hãy quan tâm 5 yếu tố này để mua được đúng vị trí "vàng" cho bản thân

1. Địa điểm là quan trọng nhất

Giao thông thuận tiện

Khi mua nhà và chọn nhà, phương tiện đi lại là yếu tố quan trọng được các gia đình quan tâm hàng đầu. Phương tiện đi lại không thể tách rời khỏi nơi bạn làm việc, con bạn đi học, cả nhà đi siêu thị, khu vui chơi, giải trí cuối tuần, về quê,... Cho dù bạn đang cân nhắc việc tự lái xe hay sử dụng phương tiện công cộng, thì sự thuận tiện của phương tiện giao thông phải được xem xét đầu tiên khi lựa chọn mua nhà.

Do đó, hãy chú ý đến số lượng và loại phương tiện giao thông (ví dụ: xe buýt, tàu điện ngầm hoặc xe BRT), khoảng cách từ xe buýt/trạm dừng, tần suất các chuyến khởi hành và việc đi taxi hay tự lái xe có thuận tiện hay không.

Các dịch vụ tiện ích

Các tiện nghi sinh hoạt cơ bản liên quan đến mua sắm quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại có đầy đủ hay không, chẳng hạn như tiệm giặt, chợ rau, nhà thuốc, máy ATM, siêu thị nhỏ, quán ăn nhanh, trung tâm thương mại và các cơ sở khác.

Môi trường xung quanh

Chất lượng của môi trường xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống tiện nghi và sức khỏe cá nhân, cũng như việc căn nhà có dễ bán lại trong giai đoạn sau hay không. Chúng ta nên chú ý đến môi trường thuận lợi, và không nên bỏ qua những yếu tố bất lợi xung quanh.

Môi trường thuận lợi, chẳng hạn như có công viên xung quanh, quang cảnh hồ,... Môi trường không thuận lợi như xung quanh nhà máy xử lý rác, nhà máy đốt rác, lò giết mổ, nhà máy xử lý nước thải, nhà tang lễ, xí nghiệp công nghiệp nặng… việc xả nước thải, khí thải ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Triển vọng khu vực

Quy hoạch của chính phủ và triển vọng phát triển trong tương lai của khu vực là tất cả những điều cần cân nhắc khi mua nhà. Sự phát triển của khu vực càng hoàn thiện thì cuộc sống của mỗi cá nhân càng thuận tiện, giá trị căn nhà cũng theo đó mà tăng lên.

2. Độ uy tín của chủ đầu tư

Tìm hiểu về thông tin liên quan của nhà đầu tư, chẳng hạn như hiệu suất trong quá khứ, tiến độ của giai đoạn xây dựng có đảm bảo hay không, chăm sóc cư dân có tốt hay không,...

3. Quyền sở hữu

Khi mua nhà, hãy chú ý đến thời hạn sử dụng của đất. Nói chung là 70 năm nhưng cũng có thể là 40 năm hoặc 50 năm. Thời hạn được tính từ thời điểm chủ đầu tư có được đất.

4. Chọn tòa nhà nào trong khu chung cư

Tùy thuộc vào khoảng cách giữa các tòa nhà có ảnh hưởng đến ánh sáng, thông gió và sự riêng tư của gia đình bạn hay không. Khoảng cách giữa các tòa nhà bên trái và bên phải liên quan đến việc xe cứu hỏa có dễ dàng chạy vào hay không. Tránh các lối ra vào của hầm để xe, các tòa nhà cạnh trục đường giao thông chính và thật lưu ý khi chọn những ngôi nhà hướng ra đường để tránh tiếng ồn và ánh đèn xe. Ngoài ra, không thể bỏ qua tầm nhìn cảnh quan của tòa nhà, chẳng hạn như cảnh quan khu dân cư hay cảnh hồ nước nếu có.

5. Chọn tầng

Tầng thấp, tầng trung bình và tầng cao đều có ưu nhược điểm riêng, nên chọn tầng theo thành phần dân cư và sở thích, người trẻ thích tầng cao, nhưng người già và trẻ em không nên chọn tầng cao. Ngoài ra, không thể không kể đến tình hình kinh tế của bạn vì tầng càng cao giá càng đắt.

Ngoài ra, để xem xét an toàn phòng cháy chữa cháy, thang cứu hỏa để lựa chọn tầng số bao nhiêu cho an toàn. Khi mua nhà cần quan tâm đến thương hiệu, tốc độ chạy và độ an toàn của thang máy nữa.

Theo baike.focus

https://afamily.vn/khi-mua-nha-mac-moi-gioi-noi-ban-hay-quan-tam-5-yeu-to-nay-de-mua-duoc-dung-vi-tri-vang-cho-ban-than-20220223155941918.chn