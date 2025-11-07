Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà sinh dục. Một ca mới nhất là cô gái gần 18 tuổi đến khám trong tình trạng vùng kín xuất hiện các u nhú hồng, dễ chảy máu, lan rộng ở âm hộ, âm đạo và cổ tử cung.

Bệnh nhân cho biết từng nhiều lần quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp an toàn. Kết quả xét nghiệm PCR HPV cho thấy cô nhiễm virus HPV týp 6 - tác nhân phổ biến gây sùi mào gà.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, bệnh nhân được điều trị bằng laser CO₂ để loại bỏ hoàn toàn các tổn thương, gây mê toàn thân và dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Sau ba ngày, vùng tổn thương khô, sạch, không đau, bệnh nhân được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ hai tuần một lần trong ba tháng.

TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, cho biết sùi mào gà vùng sinh dục - hậu môn là bệnh lây qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Có hàng chục chủng HPV, trong đó týp 6 và 11 thường gây sùi mào gà, còn các týp 16 và 18 làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ. Hiện chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt virus, điều trị chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương bằng thuốc bôi, laser, đốt điện hoặc áp lạnh nitơ lỏng.

Theo TS Phạm Thị Minh Phương, Phó giám đốc bệnh viện, số ca trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà đang có xu hướng tăng do quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn. Việc nhiễm HPV ở tuổi này tiềm ẩn nhiều hậu quả lâu dài như viêm nhiễm mạn tính, tắc vòi trứng, thậm chí vô sinh hoặc ung thư cổ tử cung nếu nhiễm các chủng nguy cơ cao.

Bà lưu ý, bao cao su không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi HPV vì virus lây qua tiếp xúc da - niêm mạc, kể cả vùng không được bao che. Do đó, phụ huynh cần quan tâm giáo dục giới tính cho con, tạo môi trường để trẻ chia sẻ khi thấy bất thường vùng kín, giúp phát hiện và điều trị kịp thời.

Việt Nam có vaccine phòng HPV giúp ngăn ngừa các chủng gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung. Bộ Y tế khuyến cáo tiêm cho trẻ từ 9 tuổi, cả nam và nữ, với hiệu quả cao nhất khi tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cùng với việc tiêm vaccine, cần tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, khuyến khích quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, chung thủy một bạn tình và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe và tương lai sinh sản của giới trẻ.